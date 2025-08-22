قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 22-8-2025
ما حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور؟.. الإفتاء تجيب
الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح
تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات
فوزي: الدولة والحكومة راعوا التوازن بين أطراف الإيجار القديم وعدم الانحياز لأحد
اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية
سوهاج .. تشييع جثـ.ـمان أب ونجليه ضحايا انهيار عقار مأساوي في طهطا
برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك للتدريس الدولي والعمل في مجالات متعددة
السعودية: مجاعة غزة وصمة عار على الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي
تفاصيل قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
لو تركت الصلاة هتتسجن عامين.. قرارات جديدة تثير الجدل في دولة إسلامية
القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحضور كامل العدد.. تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي

تامر عاشور - بهاء سلطان
تامر عاشور - بهاء سلطان

أحيا الثنائي تامر عاشور وبهاء سلطان حفلاً استثنائياً ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم تجاوز 8 آلاف متفرج، امتلأت بهم مقاعد وقاعات المهرجان حتى آخرها.

افتتح تامر عاشور الحفل بأجواء طربية مميزة، وغنى "هيجيلي موجوع" التي تفاعل معها الجمهور الليبي بالغناء والتصفيق الحار، قبل أن يواصل رحلته الغنائية بمجموعة من أبرز أعماله مثل: افترقنا، إنت اخترت، تيجي نتراهن، ياه، بقول عادي، بالإضافة إلى تقديمه أغنية النجمة أنغام الشهيرة "لوحة باهتة" من ألحانه، والتي لاقت استحسان الجمهور. 

كما شاركه الملحن إسلام رفعت الغناء في إحدى الفقرات، وسط تفاعل واسع من الحضور.

وأثناء فقرته، حرص عاشور على الإشادة بالفنان بهاء سلطان، واصفاً إياه بـ"المطرب الكبير"، ثم قدّمه للجمهور الذي استقبله بحفاوة بالغة قبل صعوده إلى المسرح.

فقرة بهاء سلطان

بدأ بهاء سلطان فقرته الغنائية بأغنية "إعلان وي جامدين"، ثم أشعل الأجواء بسلسلة من أنجح أغانيه التي رددها الجمهور معه عن ظهر قلب، ومنها: الواد قلبه بيوجعه، براحة يا شيخة، أنا غلطان، قوم أقف، أنا من غيرك، يا ترى، تعالى أدلعك، أنا مصمم، قالي، أنا مش معاهم، صحبي يا صحبي، دلوقتي عجباكوا. 

واختتم حفله على وقع المطالبات الجماهيرية بأغنيته الشهيرة "تعالى أدلعك" التي تفاعل معها الحضور بشكل استثنائي.

الحفل وُصف من جمهوره بأنه ليلة لا تُنسى في بنغازي، حيث امتلأت الأجواء بالبهجة والطرب، فيما طالب الآلاف من الحاضرين بضرورة تكرار التجربة قريباً في ليبيا، وتصدر الحفل تريند X - تويتر سابقا - خلال الساعات القليلة الماضية.

حفل بهاء سلطان 
حفل بهاء سلطان 
حفل بهاء سلطان 
حفل بهاء سلطان 
بهاء سلطان تامر عاشور بنغازي مهرجان صيف بنغازي أغاني بهاء سلطان أغاني تامر عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي

السعيد من ارتدى أثوابها .. خطيب المسجد النبوي يوصي بهذه الطاعة بكل الأوقات

أذكار المساء كاملة

أذكار المساء كاملة.. ردد أفضل 7 أدعية تجمع لك خير الدنيا والآخرة

الصلاة

ماذا يفعل المسلم بعد صلاة الجمعة؟ مستحبات وسنن نبوية احرص عليها

بالصور

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم

صور جديدة من حفل زياد برجي بالساحل الشمالي

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد
فورد
فورد

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد