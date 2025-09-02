لجنة تفتيش مالي وإداري من الرياضة تصل المنوفية لمتابعة عدد من مراكز الشباب

تحرص وزارة الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة للهيئات الرياضية والشبابية، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير ، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية، والتي تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع.

ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لضبط المنظومة الرياضية ، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد في ضوء العمل على تطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية،

وللقيام بأعمال المتابعة والتفتيش المالي والإداري توجهت لجنة من الرقابة والمعايير بالوزارة إلى عدد من مراكز الشباب والتنمية الشبابية بمحافظة المنوفية ومن ضمنها( مركز التنمية الشبابية ببركة السبع - مركز شباب الغوري - مركز شباب ميت عافية - مركز شباب الحي القبلي - مركز التنمية الشبابية بالباجور - مركز شباب الحي البحري - مركز شباب المصيلحة - مركز شباب ميت ابو شيخة ) ، للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة ، ومتابعة الخطة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

تأتي هذه المتابعات ضمن خطة العمل بكل حزم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، والتي تأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.

