تداول 66 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (8) سفن، وتم تداول (66) ألف طن بضائع و(1040) شاحنة و(313) سيارة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2100 راكب.

وذكر المركز الإعلامي لمواني البحر الأحمر- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أن حركة الواردات شملت (7000) طن بضائع و(578) شاحنة و(245) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (59000) طن بضائع و(462) شاحنة و(68) سيارة.

وأضاف أن ميناء سفاجا وصلت إليه، اليوم، السفينتان "Belagos Express" و"Poseidon Express"، بينما غادرت السفينة "XIN HAI TONG" وعليها 46 ألف طن فوسفات متجهة إلى بلجيكا، وشهد ميناء نويبع تداول (5400) طن بضائع و(542) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي "آورو، آيلة، الحسين".

