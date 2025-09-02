قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزارة الشباب تنتهي من أعمال المرحلة الأولي من تطوير مركز التنمية الشبابية بمنفلوط

عبدالله هشام

 انهت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للمنشآت الرياضية - الإنشاءات الشبابية ، من  أعمال المرحلة الأولي من التطوير والإحلال والتجديد بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط بمحافظة أسيوط، ليصبح مركزًا متكاملًا يواكب احتياجات النشء و الشباب ويخدم المجتمع.

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة،

وشهد توقيع محضر الاستلام الإداري للمركز بحضور اللجنة المُشكلة للمرور على الأعمال والمعاينة الظاهرية على الطبيعة، والتي تم تنفيذها من خلال شركة وادي النيل وتحت إشراف مركز دعم التصميمات بجامعة القاهرة، وذلك بمشاركة القيادات التنفيذية وممثلي الشركة المنفذة.

تضمنت أعمال التطوير بالمركز تنفيذ عدد من المنشآت الرياضية والخدمية الحديثة، من أبرزها: ( ملعب قانوني لكرة القدم من النجيل الطبيعي ، ملعب كرة سلة ، ملعب كرة يد ، ملعب متعدد الأغراض ، ملعب خماسي من النجيل الصناعي ، صالة نزال مكشوفة، غرف خلع ملابس وحمامات للملاعب ، خزان مياه وخزان حريق وأعمال الحماية المدنية ، مبنى ثقافي وإداري ) .


كما يشمل المركز في مرحلته الثانية من التطوير مجموعة من المشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح، تشمل: ( حمام سباحة، قاعة أفراح، مركز طبي، محلات تجارية، وكافتيريا) ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المنشأة وتوفير خدمات متكاملة لشباب وأهالي المنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،  أن تنمية محافظات الصعيد وتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية بها تأتي على رأس أولويات الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تساهم في بناء الإنسان، وتوفير بيئة داعمة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وزارة الشباب وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي مركز التنمية الشبابية بمنفلوط التنمية الشبابية

