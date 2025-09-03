عربية النواب تناشد الأطراف الليبية بالاستجابة للجامعة العربية لحل الخلافات بالحوار

ناشدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب جميع الأطراف الليبية بسرعة الاستجابة لمناشدة السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لحل الخلافات من خلال الحوار للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية الشقيقة.

وأكدت أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت فى مقدمة دول العالم التى أكدت على ضرورة تغليب الحوار بين جميع الأطراف والقوى السياسية الليبية باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار داخل كل ربوع ليبيا.

وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع ما أعلنه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تصاعد التوتر في غرب ليبيا، وخاصة ما يخص حشد قوات عسكرية بالقرب من العاصمة طرابلس وتأكيده على أن إستمرار هذا النهج قد يعرض البلاد لخطر الانزلاق مجدداً في دوامة الصراع بما له تداعيات على أمن ليبيا ووحدتها معرباً عن أمله فى أن تسحيب جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وحل الخلافات بالحوار خاصة أن استخدام العنف لن يؤدي سوى إلى تعميق الانقسام.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من جميع الأطراف والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا على الانخراط بجدية في مسارات التفاوض ، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الدول العربية والمجتمع الدولى بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للدولة الليبية لدفع الحوار الليبي- الليبي بالشكل الذي يسهم في تعزيز الإستقرار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.