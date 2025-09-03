قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المكرمون في احتفالية المولد النبوي: تكريم الرئيس أعادنا للحياة وتتويج لمسيرتنا العلمية والدعوية
رئيس الوزراء وولي عهد البحرين يشهدان توقيع 8 وثائق لتعزيز التعاون الثنائي
ولى عهد البحرين: مصر العمق الأصيل لعالمنا العربي وقوتها قوة للعرب جميعًا
أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي بسبب 5 ملايين جنيه
من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور
تعرف على التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت للأهلي
عرض عسكري ضخم في بكين يكشف تحالفًا ثلاثيًا ورسائل مباشرة للغرب .. ترامب يتهم بكين بالتآمر ويصعّد الحرب التجارية
شاهد .. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مئذنة مسجد قرية الهجرة جنوب الخليل
وكيل الأزهر الأسبق: تكريم الرئيس السيسي أعادني للحياة
الطيب: ذكرى مرور ألف وخمسمائة عام للمولد النبوي لا تتكرر إلا على رأس مائة عام من عمر الزمن
15 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل 6 صغار ووالدهم في المنيا
وزير الأوقاف: مصر ثابتة على موقفها التاريخي في دعم فلسطين ورفض التهجير
انتحال صفة موظف بخدمة عملاء.. عاطل يواجه هذه العقوبة

الحبس
الحبس
معتز الخصوصي

قررت نيابة الأموال العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك، واستولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، ليتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي.

بعد تكثيف التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وضُبط بحوزته هاتفين محمولين، بفحصهما فنيًّا عُثر على دلائل رقمية تؤكد ممارسته نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني.

بمواجهة المتهم، اعترف بما نُسب إليه من وقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

