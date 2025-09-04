قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب ينتقد تجاهل دور واشنطن في احتفالات الصين بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية
المولد النبوي الشريف.. اغتنم أفضل صيغ الصلاة على النبي
هشام الزيني: رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية استجابةً لزيادة الإقبال على شرائها
"الخط الثالث" يساند المنتخب الوطني.. ترتيبات خاصة من المترو لمباراة مصر وإثيوبيا
نائب ترامب ينفي وجود خطط لنشر الحرس الوطني في شيكاغو للقضاء على الجريمة
سماح القرشي عن أول لقاء جمعها به: سألت بعفوية مين حلمي بكر؟
أحمد العوضي يستجيب لأمنية عبقري الرياضيات: أنا اللي أحب أشوفك يا بطل
عقوبة من سمع اسم النبي ولم يُصلِّ عليه .. علي جمعة يحذر
هيئة الأدوية الأوروبية تحذر من طفرة في بيع أدوية مزيّفة لتنحيف الجسم عبر الإنترنت
مأساة إنسانية قرب جزر الكناري.. تحقيقات إسبانية في مقتل مهاجرين على متن قارب مكتظ
نقيب الإعلاميين: تشفير الدوري جائز.. وحقوق بث المباريات ملك الأندية
خبير: إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة في قطاع غزة
ديني

عقوبة من سمع اسم النبي ولم يُصلِّ عليه .. علي جمعة يحذر

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إنه إذا أردنا الصلاة على سيدنا النبي ﷺ بالصيغة الإبراهيمية أو غيرها فينبغي علينا أن نضع قبل اسمه الشريف لفظة (سيدنا) أو (سيدي)، فقد أجمع المسلمون على ثبوت السيادة له ﷺ، وعلى علميته في السيادة.

وأضاف جمعة، خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الشرقاوي قال: فلفظ (سيدنا) علم عليه ﷺ، وذلك لما ثبت من إطلاقه على نفسه ﷺ، وعلى حفيده الحسن رضي الله عنه ومن إطلاق بعض أصحابه عليه في حضرته ولم ينكره، فمنه قوله : (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر) [رواه مسلم] وقوله عن الحسن رضي الله عنه : (إن ابني هذا سيد) [رواه البخاري]، وما ورد أن أحد أصحابه رضي الله عنهم قال له ﷺ يا سيدي، فعن عن سهل بن حنيف قال : مر بنا سيل، فذهبنا نغتسل فيه، فخرجت محمومًا، فنمي ذلك إلى رسول الله ﷺ قال : (مروا أبا ثابت يتعوذ. فقلت : يا سيدي والرقى صالحة. قال : لا رقي إلا من ثلاث : من الحمى، والنفس، واللدغة) [أبودواد في سننه، والنسائي في سننه، والحاكم في المستدرك]

وأوضح أن الفقهاء استحبوا الإتيان بلفظة سيدنا أو سيدي قبل اسمه الشريف حتى في الصلاة والأذان، قال الرملي : (الأفضل الإتيان بلفظ السيادة، كما قاله ابن ظهيرة، وصرح به جمع، وبه أفتى الشارح؛ لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب، فهو أفضل من تركه) [تحفة المحتاج].

وأشار إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يعرض عن الصلاة على النبي ﷺ ويتركها فإن في تركها الشر الكثير؛ حيث إن تركها علامة على البخل والشح، قال النبي ﷺ : (كفى به شحًا أن أذكر عنده ثم لا يصلي علي) [ابن أبي شيبة في مصنفه] وقال صلى الله عليه وسلم : (البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي) [أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه].

حديث من ترك الصلاة على النبي

وتابع: إنه اشتد الوعيد على من ترك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا ذكر اسمه، فعن كعب بن عجرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «احضروا المنبر، فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئًا ما كنا نسمعه، قال: إن جبريل عرض لي، فقال : بعدًا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت: آمين. فلما رقيت الثانية، قال: بعدًا لمن ذُكرتَ عنده فلم يُصلِّ عليك، قلت: آمين، فلما رقيت الثالثة قال: بعدًا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يُدخلاه الجنة، قلت آمين» (ابن خزيمة في سننه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك).

عقوبة عدم الصلاة على النبي

وأفاد: فلنتأمل ذلك الحديث ونلاحظ شدة الوعيد، إذ يدعو أمين السماء جبريل عليه السلام، ويؤمِّن على الدعاء أمين الأرض سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، ويكون الدعاء بالإبعاد عن رحمة الله والخسران –والعياذ بالله-.

واختتم «أن الصلاة على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مفتاح السعادة، ومفتاح كل خير، والمسلم الذي يبتغي السعادة عليه أن يلهج بالصلاة عليه في أغلب أوقاته، فإنها نور وهداية ورحمة ورعاية، رزقنا الله والمسلمين كثرة الصلاة على الحبيب -صلى الله عليه وسلم- حتى نكون في كنفه في الدنيا والآخرة».

عقوبة عدم الصلاة على النبي الصلاة على النبي المولد النبوي

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

حالة الطقس

احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا

أرشيفية

أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

مشغولات ذهبية

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

جمارك بورسعيد

13 مليونا و39 ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 3 سبتمبر 2025 لسيارات وبضائع جمارك بورسعيد

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

إيمان العاصى تخطف الأنظار بـ هاف ستومك

إيمان العاصى تخطف الانظار بـ هاف ستومك
إيمان العاصى تخطف الانظار بـ هاف ستومك
إيمان العاصى تخطف الانظار بـ هاف ستومك

نرمين الفقي تستعرض جمالها في عطلتها الصيفية

نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية
نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية
نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية

طريقة عمل عصير البنجر الأصلية

طريقة عمل عصير البنجر الاصلية
طريقة عمل عصير البنجر الاصلية
طريقة عمل عصير البنجر الاصلية

في ساعة هتأكلي ولادك حلاوة المولد .. أسرع طريقة لعمل الملبن زي زمان

الملبن
الملبن
الملبن

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

