مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها على ارتفاع، مع تقييم المستثمرين للتحديات المالية بعد أن أثارت عمليات بيع مكثفة في السندات طويلة الأجل إحجامًا عن المخاطرة في الجلسة السابقة.



وأغلق المؤشر ستوكس (600) الأوروبي مرتفعًا (0.65%) إلى (546.72) نقطة، بدعم من أسهم الرعاية الصحية مثل روش هولدينجز وأسترازينيكا.

ولاقى المؤشر مزيدًا من الدعم أيضًا من صعود قطاع الموارد الأساسية (1.5%)، بدفعة من ارتفاع أسعار النحاس وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وانخفض عائد سندات فرنسا لأجل (30) عامًا بنحو خمس نقاط أساس إلى (4.4547%) بعد أن بلغ أعلى مستوى له في (16) عامًا أمس.

واستقرت عوائد السندات طويلة الأجل في ألمانيا وإيطاليا بعد ارتفاعها في اليوم السابق.

في غضون ذلك، ارتفع سهم أديداس (4.8%)، وقفز المؤشر ستوكس (600) الفرعي لقطاع التجزئة (1.5%)، وانخفض سهم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا (0.4%).