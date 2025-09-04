قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

النفط يواصل التراجع مع ترقب اجتماع أوبك+ ومخزونات الخام الأميركية

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي، بينما يترقب المستثمرون اجتماع تحالف «أوبك+» مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يبحث المنتجون زيادة جديدة في أهداف الإنتاج.

انخفض خام برنت 0.6% إلى 67.17 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.6% ليسجل 63.53 دولاراً للبرميل.

كان الخامان القياسيان قد تراجعا بأكثر من 2% خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وذكر مصدران مطلعان لـ«رويترز» أن ثمانية أعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للبترول وحلفائها، ضمن تحالف «أوبك+»، سيبحثون في اجتماع الأحد المقبل إمكانية رفع الإنتاج لشهر أكتوبر تشرين الأول، في إطار مساعي المجموعة لتعزيز حصتها السوقية.

وقال فيل فلين، المحلل البارز لدى «برايس فيوتشرز»، إن احتمالية إقرار «أوبك+» لزيادة جديدة في الإنتاج ارتفعت قبيل الاجتماع، بعدما كان المتعاملون يتوقعون الإبقاء على السياسة الإنتاجية دون تغيير.

وكان التحالف قد وافق بالفعل على رفع مستهدفات الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً بين أبريل نيسان وسبتمبر أيلول، إلى جانب زيادة إضافية قدرها 300 ألف برميل يومياً للإمارات.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون البيانات الحكومية حول مخزونات الخام الأميركية، المنتظر صدورها اليوم الخميس بعد تأجيلها يوماً واحداً بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وكانت بيانات معهد البترول الأميركي، الصادرة أمس الأربعاء، قد أظهرت ارتفاع المخزونات 622 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس آب، في تناقض مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، رجّحوا انخفاضها بمليوني برميل في المتوسط.

أسعار النفط تحالف «أوبك» خام برنت

