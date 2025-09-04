قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : تشجيع الصناعات هدف استراتيجي للحكومة خلال الفترة القادمة

النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.

وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد"، أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليو جين تشي، رئيس شركة "إيليت سولار ـ  "Elite Solar الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح، وعددٍ من مسئولي الشركة، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مُجريات زيارته الأخيرة إلى الصين، والنتائج الإيجابية التي أثمرت عنها، لافتاً في هذا الإطار إلى اللقاء الذي جمعه بالرئيس الصيني "تشي جين بينج"، الذي أكد دعمه للتعاون المشترك، ووجه الشركات الصينية العاملة في مجال الطاقة بتوفير احتياجات مصر في هذا القطاع ذي الأولوية للدولة المصرية.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية في مصر، مع إمكانية قيام الحكومة بالتعاقد بصورة مُسبقة على شراء الطاقة المُنتجة من تلك المحطات، لافتاً إلى سعي الحكومة لزيادة الطاقة المُنتجة من الطاقة الجديدة والمُتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، لكون مصر في حاجة إلى 5 ـ 6 جيجا سنوياً، وأنه يتطلع للتعاون مع الشركة، والإطلاع على خطتها لتطوير التعاون في هذا الاتجاه.   

بدوره، أعرب ليو جين تشي، رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية، عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء لوفد الشركة، وقدم عرضاً حول نشاط الشركة منذ تأسيسها عام 2005، وخطتها لنقل عدد من خطوط الإنتاج إلى مصر، موضحاً أنها ستقوم بنقل الأجزاء الخاصة بصناعة الخلايا الشمسية إلى مصر تدريجيًا، وذلك في إطار حرص الشركة على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، ومضيفاً أن الشركة تتطلع لبدء الإنتاج في مصانعها بمصر بحلول شهر ديسمبر المُقبل.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، أن الحكومة المصرية تتطلع لمعرفة خطة الشركة في مجال توليد الطاقة، بحيث تتمكن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من شراء الطاقة المُنتجة، بالإضافة إلى إمكانية إتاحتها للبيع للقطاع الخاص من قبل الشركة.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أيضاً، أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين، والتي تتضمن توفير خلايا الطاقة الشمسية للحكومة المصرية، بهدف دعم تنفيذ وإقامة المشروعات الخاصة بإنتاج الطاقة الشمسية.

كما ناقش الاجتماع، سُبل دعم الحكومة لنشاط الشركة واستثماراتها في مصر، حتى يتسنى لها التوسع في الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة القدرة على التصدير للخارج.

وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من مسئولي شركة "إيليت سولار" الصينية، إعداد مقترح لتوفير وإنتاج الطاقة وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، بالإضافة إلى رؤية الشركة للتعاون مع الحكومة في هذا المجال.

الصناعات الاكتفاء الذاتي الاستيراد العملة الصعبة الإنتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

السكر

استخدم هذا الزيت لعلاج السكر ومقاومة الأنسولين

السهر

3 مخاطر غير متوقعة لـ السهر على الصحة

لانشون

قبل المدارس.. طريقة تحضير لانشون فراخ

بالصور

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد