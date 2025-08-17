حماية المستهلك: نحدد شكاوى عيوب الصناعة وسوء الاستخدام بدقة فنية

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل في محورين، وذلك فيما يتعلق بالشكاوى، الأول هو السلعة في فترة الضمان، والثاني، السلعة منتهية الصلاحية، أو البيع بأكبر من السعر المعلن.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بالنسبة لسلع فترة الضمان، مثل عيب في السيارة، يذهب المستهلك إلى وكيل السيارات، وعندما لا يستجيب له، فإن المستهلك يتقدم للمواطن للجهاز بالشكوى، ويفصل الجهاز في الشكوى، ويفصل فيها، سواء بسوء الاستخدام أو عيب الصناعة، بالتعاون مع أساتذة كلية الهندسة، إذ يتم عمل تقرير فني للسيارة يحدد عيب الصناعة أو سوء الاستخدام".

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "عندما يتم تقديم الشكوى لنا، يتم إعلام الشركة المشكو في حقها، وذلك في نفس التوقيت".



وحول تلقي شكاوى ضد نفس الشركة أو المؤسسة، قال: "عندها نستدعي مجلس إدارة الشركات، ونخبره بتزايد الشكاوى للوقوف على ما إذا كان هناك مشكلة في خدمة بعد البيع وغيرها، ونرشده للطريق، وفي حالة تكرار العيب، قد يتم سحب المنتج لصيانته أو سحبه من السوق، ومن، ثم، فإننا ننسق بشكل تام مع الجهاز والشركات المشكو في حقها".

وأردف: "هناك مندوب من كل شركة موجود لدينا، لحل المشكلات إذا زادت الشكاوى ضد الشركة، ونحل الشكاوى كلها".