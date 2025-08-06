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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حماية المستهلك ومحافظ الجيزة يلتقيان لمتابعة جهود خفض أسعار السلع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد صبيح

تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، بشأن التوافق بين الحكومة والتجار والصناع على مبادرة خفض أسعار السلع المختلفة، التقى صباح اليوم إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بحضور المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، ورؤساء الشعب النوعية المختلفة وممثلي اتحاد الصناعات، وذلك بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود خفض الأسعار في السوق المحلي.

وأكد إبراهيم السجيني، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج. 

وأوضح أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس التحسن الاقتصادي، ومن بينها تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتوافر مستلزمات الإنتاج، إلى انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن.

وأضاف أن المبادرة ستُنفذ على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مع رقابة مشددة على الأسواق لضمان جدية التطبيق، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تجاوز تحديات كبرى بفضل تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء.

من جانبه ، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الهدف من اللقاء هو اتخاذ إجراءات تنفيذية واضحة مع مجتمع التجار والصناع للتوافق على تخفيضات سعرية حقيقية لتخفيف العبء عن المواطنين، والحصول على السلع المختلفة بأسعار عادلة ومنخفضة تتناسب مع الجهود الحكومية في تحسين المؤشرات الاقتصادية. 

وأوضح أن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة لإنجاح هذه المبادرة في ظل وجود العديد من الشركات الكبرى العاملة في الصناعات الغذائية، وهو ما يسهم في تعزيز المعروض وزيادة المنافسة.

وأعلن أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية على التوسع في إقامة أسواق "اليوم الواحد" بمختلف الأحياء والمراكز مع الإعلان عن نسب واضحة للتخفيضات، إلى جانب تنظيم معرض "أهلاً مدارس" قبل بدء العام الدراسي الجديد لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

وأكد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة التجارية جاهزة لتقديم تخفيضات على مختلف السلع بشكل مستدام، والتوسع في المشاركة بأسواق "اليوم الواحد" لتحقيق الوفرة والإتاحة السلعية. 

وأشار إلى أن الأسعار الحالية يجب أن تعكس الجهود الحكومية التي أدت إلى انخفاض سعر الدولار وتوفير مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن الغرفة تتحرك بالتعاون مع الدولة لدعم المواطن عبر آليات فعالة لضبط الأسعار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

بدوره، أوضح الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات أن الوقت قد حان لتضافر الجهود بين مجتمع التجار والصناع لتحقيق انخفاضات حقيقية يلمسها المواطن.

 وأكد أن زيادة معدلات دوران السلع تسهم في تعزيز ربحية التاجر والصانع، معلنًا أن عددًا من الشركات الكبرى العاملة في مجال الأجهزة الكهربائية ستعلن عن تخفيضات كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أكد عادل الخطيب نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك توجيهًا من وزير التموين والتجارة الداخلية بخفض أسعار 640 سلعة أساسية بنسب تصل إلى 18% وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة، موضحًا أن التنفيذ بدأ رسميًا اعتبارًا من أمس داخل المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات.

وفي السياق ذاته، أشار جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة، مؤكدًا أن مصلحة التاجر تقتضي خفض الأسعار لزيادة معدل دوران رأس المال. 

وأوضح أن قطاع الأجهزة الكهربائية شهد خلال الفترة الأخيرة حالة من الركود بنسبة وصلت إلى 40% نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما يستوجب المشاركة بقوة في هذه المبادرة بعد الانخفاضات الواضحة في سعر الدولار.

وفي ختام اللقاء، أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن كافة أجهزة الدولة ستواصل التنسيق الكامل مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لضمان التنفيذ الفعلي للمبادرة على أرض الواقع، وتذليل أي معوقات بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق وفرة في السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

سعر الدولار الغرف التجاريه المواطن

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