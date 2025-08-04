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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز حماية المستهلك يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك
محمد صبيح

أدلى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مهندس حسام حمزة الابتدائية بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

وأكد  إبراهيم السجيني، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، باعتباره حقًا أصيلاً وواجباً وطنياً، يُجسد وعي المواطن المصري وحرصه على دعم مسيرة البناء والتنمية، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في إثراء ودعم العملية التشريعية، بما يُعزز من استقرار مؤسسات الدولة وتقدمها.
وأشاد "السجيني" ، بالإقبال الملحوظ من المواطنين على لجان الاقتراع، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على أداء واجبه الوطني في اختيار من يُمثله، في مناخ ديمقراطي يُرسّخ قيم المشاركة الوطنية، موضحاً أن المشاركة في الانتخابات لا تُمثل فقط ممارسة لحق دستوري، بل تُجسد انتماءً وطنيًا صادقًا وإدراكًا لمسؤولية كل مواطن في دعم مؤسسات الدولة وصياغة مستقبلها.
و وجّه "رئيس الجهاز" التحية والتقدير لجميع القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، لما لمسَه من انضباط وانتظام داخل اللجان، وتيسير الإجراءات على الناخبين، بما يضمن خروج هذا الاستحقاق الدستوري بصورة مُشرفة تعكس إرادة الشعب المصري، مُثمنًا جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، في توفير بيئة انتخابية حضارية تُتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة ويسر وشفافية.

كما دعا  "السجيني" كافة العاملين بالجهاز، الى التوجه للجان الاقتراع والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية ودورهم الفاعل في دعم مؤسسات الدولة، والمساهمة في بناء مستقبل يعكس إرادة المصريين في مناخ ديمقراطي يكفل أعلى معايير النزاهة والشفافية، ويُبرز الوجه الحضاري لمصر وشعبها الواعي.

إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025

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