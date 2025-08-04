“ضباط الشرطة والمرأة المصرية”.. بطلا مشهد انتخابات مجلس الشيوخ في قنا رغم حرارة الطقس

أكد شمس الدين العربي، مراسل قناة “صدى البلد” في محافظة قنا، أن مشهد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في يومها الأول، شهد حضورًا لافتًا لأبطال المشهد الديمقراطي، وفي مقدمتهم رجال الشرطة والمرأة المصرية، لا سيما في محافظة قنا التي تعد من المحافظات ذات الوعي السياسي الكبير.

وأشار العربي، خلال التغطية الخاصة التي يقدمها الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”، إلى أن النساء في قنا ضربن المثل كعادتهن في المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن موجة الحر التي اجتاحت المحافظة بدأت في الانكسار تدريجيًا، ما شجع العديد من السيدات على التوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهن، مؤكدًا أن المرأة المصرية تمثل عنصرًا أساسيًا وفاعلًا في دعم العملية الانتخابية وتعزيز المسار الديمقراطي.

وأضاف أن محافظة قنا تضم كتلة تصويتية تقدّر بنحو 2 مليون و200 ألف و369 ناخبًا، يتنافس فيها 24 مرشحًا على ثلاثة مقاعد فردية، إلى جانب ثلاثة مقاعد أخرى بنظام القائمة، وسط أجواء تنظيمية وأمنية مستقرة تعكس إصرار الشعب المصري على بناء دولة قوية تمضي نحو التنمية المستدامة.