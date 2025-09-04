قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يوجه رسالة مؤثرة بشان ميسي
"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص
الأردن: العمل العربي المشترك ليس ترفًا في هذا الزمن الصعب
ينتمون لـ3 أحزاب.. أسماء الفائزين بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أفضل سورة تقرأ في مولد النبي 2025.. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة
السيدة انتصار السيسي: لنتعلم من سيرة النبي الكريم قيم الرحمة والتسامح والمحبة
التضامن الاجتماعي والأوقاف تفتتحان مطبخ المحروسة للإطعام بمدينة طنطا
بوتين وشي على «مايكروفون ساخن»: حديث عن زرع الأعضاء والعيش حتى 150 عامًا
شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"
شوبير يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد ومصير عماد النحاس
المرأة المصرية القديمة حقوق وواجبات .. محاضرة لمؤسسة زاهي حواس الثلاثاء المقبل
بمناسبة المولد النبوى الشريف .. احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ائتلاف معلمي مصر يشيد بسرعة ضم مدرسي الحصة لنقابة المهن التعليمية

منسق ائتلاف معلمي مصر مع نقيب المعلمين
منسق ائتلاف معلمي مصر مع نقيب المعلمين
ياسمين بدوي

أشاد ابراهيم نشأت منسق عام إئتلاف معلمي مصر بقرار خلف زناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بفتح باب العضوية في نقابة المهن التعليمية امام جميع معلمي الحصة . 

وأوضح  منسق عام إئتلاف معلمي مصر  أن قرار نقابة المهن التعليمية هو استجابة تستحق الإشادة لمطلب معلمي الحصة بأن يتم ضمهم إلى النقابة ، مؤكداً أن القرار يأتي تقديرا وتشجيعا لهم وتماشيا مع قرار وزير التربية التعليم محمد عبد اللطيف بمنح معلمي الحصة مجموعة من المزايا تتضمن مزايا التأمين الاجتماعي والصحي والحصول على معاش ومكافأة نهاية. خدمات.

واضاف منسق عام إئتلاف معلمي مصر أن جميع هذه المزايا لم تكن موجودة من قبل وان تحقيقها يضمن تكافؤ الفرص بين معلمي الحصة وبين المعلمين المعينين و المؤقتين في نفس الحقوق والواجبات والمزايا ، بما يحقق لهم الاستقرار الاجتماعي والإقتصادي ويعطيهم دفعة كبيرة إلى المساهمة بقوة وفعالية في تنمية وتطوير التعليم .

نقابة المعلمين تعلن فتح باب العضوية لقيد معلمي الحصة
 

وكانت قد أعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، عقب اجتماعها  برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن فتح باب العضوية للقيد أمام معلمي الحصة، وذلك في إطار حرص النقابة على توسيع مظلة خدماتها لتشمل كافة العاملين في المنظومة التعليمية.

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية أن القرار يأتي استجابة لمطالب معلمي الحصة الذين يمثلون جزءًا مهمًا من العملية التعليمية، مشيرة إلى أن قيدهم بعضوية النقابة يتيح لهم الاستفادة من جميع الخدمات والامتيازات النقابية، سواء الخدمية أو الاجتماعية أو الصحية.

وشدد خلف الزناتي نقيب المعلمين على أن النقابة تسعى دائمًا إلى احتضان جميع فئات المعلمين وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن فتح باب القيد لمعلمي الحصة خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة الصف بين المعلمين، وضمان تمثيلهم بشكل عادل داخل النقابة.

وأوضح "الزناتي" ، أن معلمى الحصة يمكنهم ملئ استمارة العضوية بدءا من اليوم فى النقابات الفرعية بالمحافظات أو مقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة فى القاهرة، وتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج كارنية عضوية نقابة المعلمين.

ووجه نقيب المعلمين ، جميع النقابات الفرعية للمعلمين فى المحافظات ، بتيسير اجراءات تقديم معلمي الحصة للحصول على العضوية ، وتوفير كامل الدعم لهم لانهاء اجراءات القيد بكل سهولة ويسر .

إئتلاف معلمي مصر معلمي مصر نقابة المهن التعليمية معلمي الحصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

ترشيحاتنا

السهر

3 مخاطر غير متوقعة لـ السهر على الصحة

لانشون

قبل المدارس.. طريقة تحضير لانشون فراخ

السيارات السوداء

دراسة: السيارات السوداء ترفع حرارة الشوارع بنحو 4 درجات مئوية

بالصور

طريقة عمل طاجن الكبدة بالبصل والخضار في الفرن

طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

هل من الضروري غسل الموز قبل تناوله؟.. حماية المستهلك تحذر

مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز

احترس من القيام بها .. خطورة فقع البثور في "مثلث الخطر" بالوجه

هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟
هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟
هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟

فيديو

المتهم

القبض على سائق توك توك سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالإسكندرية

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

المتهم

استخراج الجن وممارسة السحر.. القبض على دجال بالقاهرة

مرض فرط الحركة عند الفنانين

منهم كريم فهمي وسلوى محمد علي.. نجوم اكتشفوا إصابتهم بمرض ADHD

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد