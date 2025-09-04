ائتلاف معلمي مصر يشيد بسرعة ضم مدرسي الحصة لنقابة المهن التعليمية

أشاد ابراهيم نشأت منسق عام إئتلاف معلمي مصر بقرار خلف زناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بفتح باب العضوية في نقابة المهن التعليمية امام جميع معلمي الحصة .

وأوضح منسق عام إئتلاف معلمي مصر أن قرار نقابة المهن التعليمية هو استجابة تستحق الإشادة لمطلب معلمي الحصة بأن يتم ضمهم إلى النقابة ، مؤكداً أن القرار يأتي تقديرا وتشجيعا لهم وتماشيا مع قرار وزير التربية التعليم محمد عبد اللطيف بمنح معلمي الحصة مجموعة من المزايا تتضمن مزايا التأمين الاجتماعي والصحي والحصول على معاش ومكافأة نهاية. خدمات.

واضاف منسق عام إئتلاف معلمي مصر أن جميع هذه المزايا لم تكن موجودة من قبل وان تحقيقها يضمن تكافؤ الفرص بين معلمي الحصة وبين المعلمين المعينين و المؤقتين في نفس الحقوق والواجبات والمزايا ، بما يحقق لهم الاستقرار الاجتماعي والإقتصادي ويعطيهم دفعة كبيرة إلى المساهمة بقوة وفعالية في تنمية وتطوير التعليم .

نقابة المعلمين تعلن فتح باب العضوية لقيد معلمي الحصة



وكانت قد أعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، عقب اجتماعها برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن فتح باب العضوية للقيد أمام معلمي الحصة، وذلك في إطار حرص النقابة على توسيع مظلة خدماتها لتشمل كافة العاملين في المنظومة التعليمية.

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية أن القرار يأتي استجابة لمطالب معلمي الحصة الذين يمثلون جزءًا مهمًا من العملية التعليمية، مشيرة إلى أن قيدهم بعضوية النقابة يتيح لهم الاستفادة من جميع الخدمات والامتيازات النقابية، سواء الخدمية أو الاجتماعية أو الصحية.

وشدد خلف الزناتي نقيب المعلمين على أن النقابة تسعى دائمًا إلى احتضان جميع فئات المعلمين وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن فتح باب القيد لمعلمي الحصة خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة الصف بين المعلمين، وضمان تمثيلهم بشكل عادل داخل النقابة.

وأوضح "الزناتي" ، أن معلمى الحصة يمكنهم ملئ استمارة العضوية بدءا من اليوم فى النقابات الفرعية بالمحافظات أو مقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة فى القاهرة، وتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج كارنية عضوية نقابة المعلمين.

ووجه نقيب المعلمين ، جميع النقابات الفرعية للمعلمين فى المحافظات ، بتيسير اجراءات تقديم معلمي الحصة للحصول على العضوية ، وتوفير كامل الدعم لهم لانهاء اجراءات القيد بكل سهولة ويسر .