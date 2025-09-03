المعلمين تعلن فتح باب العضوية لقيد معلمي الحصة

أعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، عقب اجتماعها برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن فتح باب العضوية للقيد أمام معلمي الحصة، وذلك في إطار حرص النقابة على توسيع مظلة خدماتها لتشمل كافة العاملين في المنظومة التعليمية.

وأكدت النقابة، أن القرار يأتي استجابة لمطالب معلمي الحصة الذين يمثلون جزءًا مهمًا من العملية التعليمية، مشيرة إلى أن قيدهم بعضوية النقابة يتيح لهم الاستفادة من جميع الخدمات والامتيازات النقابية، سواء الخدمية أو الاجتماعية أو الصحية.

وشدد خلف الزناتي نقيب المعلمين على أن النقابة تسعى دائمًا إلى احتضان جميع فئات المعلمين وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن فتح باب القيد لمعلمي الحصة خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة الصف بين المعلمين، وضمان تمثيلهم بشكل عادل داخل النقابة.

وأوضح الزناتي، أن معلمي الحصة يمكنهم ملئ استمارة العضوية بدءا من اليوم فى النقابات الفرعية بالمحافظات أو مقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة فى القاهرة، وتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج كارنية عضوية نقابة المعلمين.

ووجه نقيب المعلمين جميع النقابات الفرعية للمعلمين في المحافظات بتيسير إجراءات تقديم معلمي الحصة للحصول على العضوية ، وتوفير كامل الدعم لهم لانهاء اجراءات القيد بكل سهولة ويسر.