جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
أخبار البلد

المعلمين تعلن فتح باب العضوية لقيد معلمي الحصة

خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

أعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، عقب اجتماعها برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن فتح باب العضوية للقيد أمام معلمي الحصة، وذلك في إطار حرص النقابة على توسيع مظلة خدماتها لتشمل كافة العاملين في المنظومة التعليمية.

وأكدت النقابة، أن القرار يأتي استجابة لمطالب معلمي الحصة الذين يمثلون جزءًا مهمًا من العملية التعليمية، مشيرة إلى أن قيدهم بعضوية النقابة يتيح لهم الاستفادة من جميع الخدمات والامتيازات النقابية، سواء الخدمية أو الاجتماعية أو الصحية.

وشدد خلف الزناتي نقيب المعلمين على أن النقابة تسعى دائمًا إلى احتضان جميع فئات المعلمين وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن فتح باب القيد لمعلمي الحصة خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة الصف بين المعلمين، وضمان تمثيلهم بشكل عادل داخل النقابة.

وأوضح الزناتي، أن معلمي الحصة يمكنهم ملئ استمارة العضوية بدءا من اليوم فى النقابات الفرعية بالمحافظات أو مقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة فى القاهرة، وتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج كارنية عضوية نقابة المعلمين.

ووجه نقيب المعلمين جميع النقابات الفرعية للمعلمين في المحافظات بتيسير إجراءات تقديم معلمي الحصة للحصول على العضوية ، وتوفير كامل الدعم لهم لانهاء اجراءات القيد بكل سهولة ويسر.

النقابة العامة للمهن التعليمية خلف الزناتي نقيب المعلمين اتحاد المعلمين العرب معلمي الحصة فتح باب العضوية للقيد أمام معلمي الحصة

