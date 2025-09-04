قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما
أدرعي: جيش الاحتلال يشن عدوانا ضد مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل رئيس لجنة اللاجئين بمجلس الأساقفة الألمان

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

استقبل اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، رئيس الأساقفة شتيفان هِسّه، مطران هامبورج، ورئيس لجنة اللاجئين بمجلس الأساقفة الألمان، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر الزيارة الأب كميل وليم، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، كما رافق رئيس الأساقفة الدكتور أليكساندر كلباريش، مدير لجنة اللاجئين، والسيدة ميخائيلة موكري، سكرتيرة لجنة اللاجئين، والسيدة دانيلا إلبرس، مسؤولة الإعلام بلجنة اللاجئين.

وقدم غبطة البطريرك نبذة عن تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ودورها الفعال في المجتمع المصري، بالإضافة إلى الخدمات والأنشطة التي تقدمها.

كذلك، تناول الحديث أوضاع اللاجئين، وجهود الكنائس في خدمتهم، كما زار السادة الضيوف الكنيسة الملحقة بالمقر البطريركي، حيث قام بطريرك الأقباط الكاثوليك بشرح بعض الرموز الخاصة بها.

