البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل رئيس لجنة اللاجئين بمجلس الأساقفة الألمان

استقبل اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، رئيس الأساقفة شتيفان هِسّه، مطران هامبورج، ورئيس لجنة اللاجئين بمجلس الأساقفة الألمان، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر الزيارة الأب كميل وليم، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، كما رافق رئيس الأساقفة الدكتور أليكساندر كلباريش، مدير لجنة اللاجئين، والسيدة ميخائيلة موكري، سكرتيرة لجنة اللاجئين، والسيدة دانيلا إلبرس، مسؤولة الإعلام بلجنة اللاجئين.

وقدم غبطة البطريرك نبذة عن تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ودورها الفعال في المجتمع المصري، بالإضافة إلى الخدمات والأنشطة التي تقدمها.

كذلك، تناول الحديث أوضاع اللاجئين، وجهود الكنائس في خدمتهم، كما زار السادة الضيوف الكنيسة الملحقة بالمقر البطريركي، حيث قام بطريرك الأقباط الكاثوليك بشرح بعض الرموز الخاصة بها.