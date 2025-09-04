مبابي يهاجم ضغط المباريات: 60 مواجهة في الموسم .. مستحيل

أبدى كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا ونجم ريال مدريد، استياءه من ضغط المباريات في الموسم الحالي، مؤكدًا أن خوض ما يقارب 60 مباراة في الموسم الواحد أمر يفوق قدرة أي لاعب محترف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أوكرانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

انتقادات مبابي لجدول المباريات

شدد مبابي على أن لاعبي كرة القدم يحتاجون إلى فترات تعافي منتظمة من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية وتجنب الإصابات، قائلًا: "في الموسم الماضي عانيت من التهاب معوي بسبب الإرهاق، وأرى أن الحل يكمن في زيادة فترات الراحة، لكن الرد دائمًا أن اللاعبين يتقاضون مبالغ مالية كبيرة، ولهذا يُطلب منهم الاستمرار في اللعب".

مبابي قائدًا للمنتخب الفرنسي

وعبّر قائد "الديوك" عن سعادته ببداية موسمه الجديد مع ريال مدريد والمنتخب الوطني، مشيرًا إلى شعوره بالحماس لتحقيق إنجازات خلال العام الجاري. وأضاف: "أصبحت أكثر خبرة مع مرور الوقت، وأسعى لمساندة زملائي ومنحهم الحرية والمسؤولية داخل المنتخب".

مواجهات فرنسا في التصفيات

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة أوكرانيا غدًا الجمعة في افتتاح مبارياته ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026. ويختتم الديوك معسكر سبتمبر بمباراة أمام أيسلندا يوم الثلاثاء المقبل.