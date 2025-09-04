رياض محرز: جوارديولا قادني لتحقيق إنجازات جديدة رغم الخلافات الصغيرة

يعد الجزائري رياض محرز واحدًا من أبرز الأجنحة الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصفه نجم توتنهام وبرشلونة السابق جاري لينيكر بأنه "لاعب كرة قدم رائع" بفضل مهاراته وقدرته على إمتاع الجماهير.

منذ انتقاله إلى ليستر سيتي قادمًا من الدوري الفرنسي، تحول محرز من لاعب مغمور نسبيًا إلى واحد من أفضل اللاعبين في العالم، حيث لعب دورًا محوريًا في تتويج ليستر بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015/2016، وهو الإنجاز الذي فتح أمامه الباب للانتقال إلى مانشستر سيتي قبل أن ينضم لاحقًا إلى أهلي جدة السعودي.

وفي تصريحات لقناة كانال سبورت، تحدث محرز عن تجربته تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، قائلًا:"هذا ما يقوله البعض، لكن في سيتي كنا فريقًا منظمًا. على كل لاعب أن يلتزم بموقعه الصحيح، فالكرة ستصلك وستتطور التحركات. إذا لم تلتزم بالخطة، سيحل مكانك لاعب آخر يؤدي المهمة."

وأضاف حول قوة المنافسة داخل الفريق:“التنافس بين اللاعبين كان شديدًا، وجوارديولا كان بارعًا في استغلال ذلك. لقد جعلني أحقق إنجازات جديدة في كل شيء. هو الأفضل تكتيكيًا رغم بعض الخلافات الصغيرة.”

خلال فترته مع مانشستر سيتي، شارك رياض محرز في 236 مباراة، ساهم خلالها في 137 هدفًا بين تسجيل وصناعة، وكان جزءًا من فريق حقق العديد من البطولات المحلية والقارية.