قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رياض محرز: جوارديولا قادني لتحقيق إنجازات جديدة رغم الخلافات الصغيرة

بيب جوارديولا ورياض محرز
بيب جوارديولا ورياض محرز
حمزة شعيب

 

يعد الجزائري رياض محرز واحدًا من أبرز الأجنحة الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصفه نجم توتنهام وبرشلونة السابق جاري لينيكر بأنه "لاعب كرة قدم رائع" بفضل مهاراته وقدرته على إمتاع الجماهير.

 

منذ انتقاله إلى ليستر سيتي قادمًا من الدوري الفرنسي، تحول محرز من لاعب مغمور نسبيًا إلى واحد من أفضل اللاعبين في العالم، حيث لعب دورًا محوريًا في تتويج ليستر بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015/2016، وهو الإنجاز الذي فتح أمامه الباب للانتقال إلى مانشستر سيتي قبل أن ينضم لاحقًا إلى أهلي جدة السعودي.

وفي تصريحات لقناة كانال سبورت، تحدث محرز عن تجربته تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، قائلًا:"هذا ما يقوله البعض، لكن في سيتي كنا فريقًا منظمًا. على كل لاعب أن يلتزم بموقعه الصحيح، فالكرة ستصلك وستتطور التحركات. إذا لم تلتزم بالخطة، سيحل مكانك لاعب آخر يؤدي المهمة."

وأضاف حول قوة المنافسة داخل الفريق:“التنافس بين اللاعبين كان شديدًا، وجوارديولا كان بارعًا في استغلال ذلك. لقد جعلني أحقق إنجازات جديدة في كل شيء. هو الأفضل تكتيكيًا رغم بعض الخلافات الصغيرة.”

خلال فترته مع مانشستر سيتي، شارك رياض محرز في 236 مباراة، ساهم خلالها في 137 هدفًا بين تسجيل وصناعة، وكان جزءًا من فريق حقق العديد من البطولات المحلية والقارية.

رياض محرز جوارديولا مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد