مايكل أوين: مبابي هو الأفضل في العالم حاليًا

أشاد النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، لاعب ريال مدريد وليفربول ومنتخب إنجلترا الأسبق، بالمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، معتبرًا إياه أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، قبل الإعلان المرتقب عن جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول في 22 سبتمبر الجاري.

أرقام وتألق مبابي

مبابي، الذي انتقل إلى صفوف ريال مدريد، واصل تألقه في الملاعب الأوروبية بعدما فاز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي وجائزة البيشيتشي كهداف الدوري الإسباني.



وخلال الموسم المنصرم، سجل النجم الفرنسي 47 هدفًا في 62 مباراة رسمية مع الفريق الملكي، ويطمح لمواصلة عروضه المميزة مع منتخب فرنسا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تصريحات أوين

في حديثه مع برنامج يقدمه المدافع الإنجليزي السابق ريو فيرديناند، قال أوين:"كيليان مبابي هو أفضل لاعب في العالم، لديه القدرة على سرقة أي فرصة لحسم المباراة."

وأضاف: "يمتلك مهارة استثنائية وسرعة عالية، ويمكنه إحراج أي مدافع، فضلاً عن قدرته على إنهاء الهجمات بلمسة فنية تحسم النتائج."

ولم تقتصر الإشادات على أوين، إذ أكد ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن مبابي أصبح أكثر نضجًا وحيوية مقارنة بالموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه سيؤدي دورًا قياديًا أكبر هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو في ريال مدريد.