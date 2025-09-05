أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

انتشرت خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطرب الأردني المعتزل أدهم نابلسي، ظهر خلالها وهو يؤم المصلين، مرتلًا آيات من القرآن الكريم بصوت خاشع نال إعجاب المتابعين.



وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع ظهور الفنان المعتزل، الذي ترك عالم الغناء ليتفرغ للعبادة.





كان المطرب المطرب المعتزل آدهم نابلسي وجه رسالة للفنانين قبل فترة، يحثهم فيها على التخلي عن مجال الفن واتباع طريق الله.

و قال أدهم نابلسى:"نشعر جميعًا بالألم والعجز لعجزنا عن مساعدة غزة و نشاهد جميعًا المذابح التي تحدث، ولكن كمسلمين لا يجب أن نستسلم و يجب أن نتوب إلى الله، وعندما نسمع الأذان يجب أن تكون مساجدنا مليئة أعلنوا توبتكم إلى الله لدعم إخوتنا في غزة".

أدهم نابلسي أعلن اعتزاله الفن نهائيًا العام الماضي، مؤكدًا أن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي من الحياة هو رضا الله، وهو ما أوضحه في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب.





كان أدهم قد حذف جميع أغانيه عقب الإعتزال فضلًا عن نشره مقطعًا على إنستجرام وهو يرتل الآية 53 من سورة الزمر، والتي أصبحت الفيديو الوحيد المتبقي على قناته بعد أن حذف جميع أغنياته.