وكيل وزارة الأوقاف السابق يكشف عن هيبة النبي في القلوب ومكانته بين الناس
مع قرب انطلاق الدراسة.. كيفية استخرج اشتراك مترو للطلاب
مستشفيات غزة تستقبل 31 شهيدا منذ منتصف الليل وحتى الآن
حلم الصعود يقترب.. منتخب مصر في مواجهة مهمة أمام إثيوبيا بتصفيات كأس العالم
ريفيرا الدم.. خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة تحت ستار الاستثمار
أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد
ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج
تامر حسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب
إبراهيم نجم: مصر لم تدخر جهدًا في تفعيل دَور الدين كقوة للسلام والاستقرار
مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة برشاح بلبيس في الشرقية
وزير الصحة يتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لـ31 مشروعا في 10 محافظات
هزات قوية ونقص إغاثة.. زلزال 5.4 ريختر يضرب شرق أفغانستان
بالصور

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

انتشرت خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطرب الأردني المعتزل أدهم نابلسي، ظهر خلالها وهو يؤم المصلين، مرتلًا آيات من القرآن الكريم بصوت خاشع نال إعجاب المتابعين.


وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع ظهور الفنان المعتزل، الذي ترك عالم الغناء ليتفرغ للعبادة.

كان المطرب المطرب المعتزل آدهم نابلسي وجه رسالة للفنانين قبل فترة، يحثهم فيها على التخلي عن مجال الفن واتباع طريق الله.

و قال أدهم نابلسى:"نشعر جميعًا بالألم والعجز لعجزنا عن مساعدة غزة و نشاهد جميعًا المذابح التي تحدث، ولكن كمسلمين لا يجب أن نستسلم و يجب أن نتوب إلى الله، وعندما نسمع الأذان يجب أن تكون مساجدنا مليئة أعلنوا توبتكم إلى الله لدعم إخوتنا في غزة".

أدهم نابلسي أعلن اعتزاله الفن نهائيًا العام الماضي، مؤكدًا أن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي من الحياة هو رضا الله، وهو ما أوضحه في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



كان أدهم قد حذف جميع أغانيه عقب الإعتزال فضلًا عن نشره مقطعًا على إنستجرام وهو يرتل الآية 53 من سورة الزمر، والتي أصبحت الفيديو الوحيد المتبقي على قناته بعد أن حذف جميع أغنياته.

أدهم نابلسي صور أدهم نابلسي اعتزال أدهم نابلسي

بالصور

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فستان لافت.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

