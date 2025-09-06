قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

40 لفافة هيروين.. المشدد 3 سنوات وغرامة مالية لسائق بمنشأة ناصر

مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنيه بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري وذخيرة بمنطقة منشأة ناصر.

وجاء في أمر إحالة المتهم، أنه حز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش) وطلقات لذات العيار، بدون ترخيص، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.


كما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن الحرز المضبوط عبارة عن مظروف بداخله 40 لفافة ورقية يحتوي كل منها على مسحوق بيج اللون، وثبت أن المسحوق هو الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن كلا من السلاح الناري والطلقات المضبوطين بحوزة المتهم  صالحة للاستعمال.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، معلومات تفيد بقيام سائق بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على السائق، وبتفتيشه عثر بحوزته على 40 لفافة من الهيروين المخدر ومبلغ مالي و2 هاتف محمول وسلاح ناري.

وبمواجهته، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الربح والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات السجن المشدد مخدرات سلاح ناري

