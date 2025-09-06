قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة ديمبيلي ضربة قوية لباريس سان جيرمان وغضب متصاعد من منتخب فرنسا
القاهرة تدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين.. وخبير: ليس بجديد
وزير لبناني: لا خلاف على مبدأ حصر السلاح.. وحكومتنا ملتزمة بالمؤسسات الشرعية
توجيهات رئاسية عاجلة لـ وزير الصحة ..الإسكندرية وأطفال السكري الأبرز
أوضاع مأسوية جعلت الأطفال شيوخا.. ماذا تريد الإدارة الأمريكية من غزة؟
محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمعارض أهلًا مدارس بمختلف الأحياء والمراكز
تأجيل محاكمة سارة خليفة والمتهمين في قضية تصنيع المخدرات
تصرف صلاح تجاه مرموش خلال مباراة منتخب مصر يشعل تفاعلاً.. ماذا حدث؟
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه.. أخر موعد للتقديم
السفراء العرب والأجانب يؤازرون منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال
محمد عبد الغني: كارثة غزة الإنسانية تتطلب آلية دولية عاجلة لضمان الإغاثة
أوضاع مأسوية جعلت الأطفال شيوخا.. ماذا تريد الإدارة الأمريكية من غزة؟

محمد البدوي

يعاني سكان قطاع غزة من أوضاع إنسانية مأساوية؛ نتيجة الحصار المستمر والحروب المتكررة، ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة من كهرباء وماء نظيف ودواء، وتدهورت البنية التحتية بشكل كبير. 

استيعاب الجرحى أو المرضى

ويعيش أكثر من مليوني نسمة في بقعة صغيرة مكتظة، وسط فقر وبطالة مرتفعة، وحرمان من حرية التنقل والتعليم والعلاج؛ المستشفيات غير قادرة على استيعاب الجرحى أو المرضى، والمساعدات لا تكفي لسد الحاجات الأساسية، الأطفال يكبرون وسط أصوات القصف بدلًا من أصوات اللعب، والشباب يحلمون بمستقبل بلا أمل، معاناة غزة ليست مؤقتة، بل ممتدة لعقود، وتتطلب تدخلًا دوليًا حقيقيًا لإنهاء الظلم وتحقيق العدالة والكرامة لسكانها.

مفاوضات سرية مع المسؤولين الإسرائيليين

من جانبها؛ قالت الدكتورة بروك تايلور، الخبيرة في شؤون الأمن والدفاع بواشنطن، إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تجري في الوقت الراهن مفاوضات سرية مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، وذلك بهدف ممارسة ضغوط إضافية على حركة حماس في الملفات المتعلقة بالمحتجزين الإسرائيليين.

 محاولات أمريكية ودولية 

وأوضحت «تايلور»خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المفاوضات تأتي في ظل محاولات أمريكية ودولية لإيجاد حلول سياسية للأزمة الممتدة في الشرق الأوسط منذ أكثر من سبعة عقود، مؤكدة أن استمرار التوترات العرقية والحروب المتعاقبة لم يسهم سوى في تعميق النزاع وتعقيد مسارات التسوية.

وأضافت أن جولة المحادثات التي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن شهدت مناقشات موسعة بمشاركة مسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، إلى جانب وفود أخرى، حيث ركزت اللقاءات على مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية، والآليات الممكنة للتعامل مع حركة حماس، وإن المقترحات المطروحة تتضمن وضع خطط لضمان استقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية، بالتوازي مع الضغط على حماس للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وأكدت الخبيرة في شؤون الأمن والدفاع بواشنطن، أن الملف ما يزال قيد البحث وسط تباين في المواقف حول كيفية تنفيذه.

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

شرف كبير ليا.. ياسر جلال يوجه رسالة لفريق مسلسله "للعداله وجه آخر"

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

رشاقة ملحوظة .. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

ضبط 16 طن أرز وأعلاف أسماك و25 صفيحة ألبان مجهولة المصدر في الشرقية

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

السبب وراء دخول دانا حمدان المستشفى

أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

