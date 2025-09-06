مدرسة النور المكفوفين .. رحمة مبروك الخامسة عالميا في الجودو

هنأت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف الطالبة " رحمة مبروك سيد " بالصف الأول الثانوي بمدرسة النور للمكفوفين ببني سويف لحصولها على المركز الخامس على مستوى العالم في لعبة الجودو المقامة في مصر والتي ينظمها الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين



موجهة التهنئة لأسرة الطالبة " رحمة " والتي تعد من النماذج المشرفة متمنية لها مزيد من التفوق والنجاح وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى العالم

كما وجهت الشكر والتقدير لقيادات التعليم وفي مقدمتهم الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام وتميم الحسيني مدير إدارة التربية الخاصة وتغريد عبد الرحمن مدير مدرسة النور للمكفوفين ، موجهة بمتابعة حالة الطالبة وتلبية كافة احتياجاتها التعليمية مؤكدة على اهتمام الوزارة بأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم لهم