وزير إسرائيلي يزور واشنطن لتعزيز التعاون الثنائي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي ديرمر، سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وذكرت الهيئة أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إسرائيل والولايات المتحدة في مجالات عدة، بما في ذلك الأمن الإقليمي والاقتصاد والتكنولوجيا، كما سيبحث الوزير مع المسئولين الأمريكيين قضايا تتعلق بالشرق الأوسط والأمن الإقليمي.

حصيلة ضحايا اليوم

من ناحية أخرى؛ قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها بشكل مباشر صوب فلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات شمال غرب بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة العشرات، لترتفع حصيلة ضحايا اليوم إلى نحو 60 شهيدًا بينهم 38 في مدينة غزة.

وأضاف جبر، خلال مداخلة على القناة، أن الاحتلال كثف خلال الساعات الماضية قصفه لمنازل متعددة الطوابق والأبراج السكنية، مستشهدًا بتدمير برج السوسي وسط المدينة بجوار مقر الأونروا، بعد أيام من استهداف برج مشتهى، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات وإجبار السكان على الإقامة في مراكز إيواء وخيام بديلة.

