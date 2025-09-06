جاتوزو: وجود إسرائيل في مجموعة إيطاليا سوء حظ.. وما يحدث لأطفال فلسطين يؤلمني

أعرب جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن أسفه الشديد للأوضاع الإنسانية في غزة، مؤكدًا أنه "رجل سلام"، وذلك في تعليقه على مواجهة منتخب إسرائيل المقررة يوم الإثنين المقبل في ديبريسن بالمجر، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

واستهل جاتوزو مشواره مع منتخب إيطاليا بفوز كاسح على إستونيا 5-0 في مدينة بيرجامو، ورغم تأخر الأهداف حتى الدقيقة 58، حين افتتح مويس كين التسجيل، إلا أن الطوفان الإيطالي تواصل بعدها، حيث أحرز ماتيو ريتيجي ثنائية، وأضاف كل من جياكومو راسبادوري وأليساندرو باستوني هدفًا ليكتمل الانتصار الكبير.

وقال جاتوزو في تصريحات نشرها موقع “فوتبول إيطاليا” بعد فوز إيطاليا على إستونيا 5-0: "أنا رجل سلام، ومن المؤلم للغاية رؤية المدنيين والأطفال يعانون بهذه الطريقة من المؤسف ما يحدث، ولا أستطيع قول أكثر من ذلك."

وتابع: "كنا غير محظوظين بوجود إسرائيل في مجموعتنا، هذا هو الواقع، ولا يوجد الكثير مما يمكننا فعله حيال ذلك."

تأتي تصريحات جاتوزو في ظل تصاعد المطالبات من بعض الأطراف بتجميد مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية، بسبب الحرب في غزة، وسط ضغوط على الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم (يويفا وفيفا) لاتخاذ موقف رسمي.

يُذكر أن المنتخب الإيطالي يستعد لمواجهة نظيره الإسرائيلي في مباراة تُقام على أرض محايدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، في ظل تصدر النرويج للمجموعة بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، فيما يأتي الآزوري في لمركز الثالث برصيد 6 نقاط.