أخبار البلد

طب قصر العيني تحصل على تجديد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية

حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة ، حصول كلية طب قصر العيني على تجديد شهادتي الأيزو في نظام إدارة الجودة ISO 9001/2015 ونظام إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001/2018 لمدة عام، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير اللازمة بما يؤكد ريادة الكلية ومستشفياتها في مجال التعليم الطبي في مصر، وبما يتسق مع رؤية الجامعة وإستراتيجيتها في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن حصول كلية طب قصر العيني على تجديد شهادتي الأيزو في إدارة الجودة وإدارة المؤسسات التعليمية، يعكس حرص الكلية بقياداتها وأساتذتها على جودة عملياتها، والمتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة في كافة الخدمات الإدارية والأكاديمية، ويؤكد مكانتها التنافسية المتميزة على المستوى الدولي في المجال الطبي، مما يساهم في رفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إن حصول كلية طب قصر العيني على تجديد شهادتي الأيزو  من قبل شركة QME، والتي تُعد واحدة من أبرز الجهات المانحة دوليًا في هذا المجال، يؤكد التزام الكلية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الجودة والمؤسسات التعليمية، ويعكس حرص الكلية على أن تكون مكانًا آمنًا وصحيًا لجميع العاملين والطلاب، موجها الشكر إلى الشركة المانحة لشهادتي الأيزو «QME» ممثلة في المهندس طارق خالد والدكتور محمد أمين والدكتورة منى زناتي، على دعمهم وجهودهم في استكمال إجراءات المراجعة وتجديد منح الشهادتين بكفاءة عالية. كما ثمّن دور الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم بقيادة الدكتور عبده سعد، والأستاذة منال درويش، والدكتورة ريهام عبد الرحمن في عملية التأهيل والتطوير الفني.

جدير بالذكر أن حصول طب قصر العيني على شهادتي الايزو تحقق بتضافر جهود قيادات الكلية واساتذتها والعاملين بها، ولذلك فقد حرصت إدارة الجامعة على توجيه الشكر لعميد الكلية ووكلائها على دعمهم المستمر لمنظومة الجودة، وكذلك الشكر لوحدة ضمان جودة التعليم برئاسة الدكتورة مرفت خورشيد، وفريق الوحدة الذي يضم الدكتورة مروة رشاد، والدكتورة سمر عطية، والدكتورة رشا أحمد، والدكتورة سارة القرموطي، والدكتورة شيريهان أنور محمود، والدكتور أيمن هاني شحاتة، إلى جانب الإداريين، وفي مقدمتهم الأستاذة مروي عبد الصادق مدير إدارة نظم الجودة، وفريق العمل الأستاذ سيد رمضان، والأستاذ محمد عبد الفتاح، والأستاذة إيمان محمود.

كذلك تم توجيه الشكر والتقدير لإدارات كلية طب قصر العيني والعاملين بها ممن ساهموا في الحصول على الشهادات الممنوحة، ومن بينهم السيدة أمين عام الكلية الأستاذة ناهد عبد الستار، والأستاذ محمد زكي رئيس وحدة إدارة النظم والمعلومات، والأستاذ ياسر مرسي أمين عام المكتب الفني لقطاع الدراسات العليا والبحوث ومدير عام المكتبات، وذلك بتعاونهم الكبير من الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية المشاركة في تطبيق نظم الجودة.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية طب قصر العيني طب قصر العيني

