الاحتفال بنجاح «ألوم على مين».. جنات تجمع العائلة والفنانين في أجواء موسيقية مليئة بالسعادة

الفنانة جنات
الفنانة جنات
أوركيد سامي

احتفلت المطربة جنات مساء أمس بنجاح أحدث أعمالها الغنائية الذي يحمل اسم "ألوم على مين"، والذي طرح ضمن موسم الصيف لعام 2025، وحرص على دعمها زوجها المحامي محمد عثمان وبناتها جوليا وجنات، حيث قاموا بغناء أغانيها وسط حالة من السعادة بين الحضور.

شهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من نجوم الموسيقى والإعلام، منهم: محمد خالد مدير شركة "أنتو ميديا" لتوزيع الديجيتال، الموزع يوسف حسين، الملحن مدين، الشاعر محمود عليم، الشاعر ملاك عادل، الشاعر سيد حسن، الملحن بلال محمد، الموزع أحمد عادل، الناقد الفني شريف صبري، الفنان الحسن عادل، الملحن تيام علي، الشاعر أدهم معتز، الملحن إسلام رفعت، والإعلامي ممدوح موسى.

وفي لفتة مميزة، قامت جنات بدعوة الفنانة نسرين طافش للصعود على المسرح وغناء أغنيتها "روقان"، كما دعت المطرب أحمد بتشان لغناء أغنيته الجديدة "بعد غيابه"، والفنان الحسن عادل لغناء أغنيته "كوتي كوتي" مع بناتها.

يُذكر أن آخر أعمال جنات لعام 2025 هو ألبومها "ألوم على مين"، الذي يضم 9 أغاني متنوعة، ينتمي معظمها إلى المقسوم، وهي:

"أشيك واحدة"،"فات بكرة"، "مبسوطين"، "من الليلة"،"ألوم على مين"، "ماليش شبه"، "صبري طال"، "كاش كاش"، أغنية "النص اللي يخص"

وقد لاقى الألبوم تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وتعاونت جنات في الألبوم الجديد مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: أدهم معتز، سيد حسن، عليم، تيام علي، مدين، محمود أنور، إسلام رفعت، يوسف حسين وغيرهم.

