كلية علوم الرياضة بنات تعلن موعد المقابلة للمتقدمات لبرنامج معلمة تربية رياضية

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

أعلنت كلية علوم الرياضة بنات جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للبرنامج الخاص بالمصروفات تحت عنوان "إعداد معلمة التربية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة"، وذلك للطالبات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة القديمة لعام 2024 فقط، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات.

ومن المقرر أن تُعقد المقابلة الشخصية للمتقدمات يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وذلك بمقر الكلية الكائن بشارع البرج أمام برج القاهرة بمنطقة الزمالك.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل معلمات متخصصات في مجال التربية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى مع أحدث الأساليب العلمية والتربوية، ويعزز من دمج هذه الفئة في المجتمع من خلال الرياضة.

ودعت إدارة الكلية الطالبات الراغبات في الالتحاق إلى الانضمام إلى الجروب المخصص للبرنامج، للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بشروط القبول، الأوراق المطلوبة، ونظام الدراسة.

يُعد هذا البرنامج خطوة رائدة نحو تمكين المرأة في مجال التربية الخاصة، ويعكس التزام الكلية بتقديم برامج تعليمية متخصصة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب التطورات المهنية.

كلية علوم الرياضة بنات جامعة حلوان إعداد معلمة التربية الرياضية ذوي الاحتياجات الخاصة

