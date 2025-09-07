لجنة الشباب بالمهندسين تنظم ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج 2025

نظمت لجنة الشباب والتواصل الطلابي بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس محمد الواضح، النسخة الثانية من ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج 2025، وذلك تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الإنتاج الحربي والري والبترول والصناعة والنقل، وبرعاية كبرى المؤسسات الصناعية والهندسية والمكاتب الاستشارية بمصر وأفريقيا، والذى أقيم في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وأشاد محمد الواضح - خلال بيان صادر عن اللجنة - بالمشاركة الكبيرة من شباب المهندسين في الملتقي، والذي شهد تنافس أكثر من 1000 مهندس من 20 كلية هندسة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تقييم مشاريعهم من قبل لجان تحكيم مشكلة من أساتذة جامعيين وخبراء وممثلين عن الوزارات والشركات الكبرى.

وأوضح أنه تم عمل محاضرات علميه للشباب المشارك من خبراء متخصصين لتأهليهم لسوق العمل، كما تم عمل مقابلات شخصية للمهندسين حديثي التخرج مع الشركات الراعيه لاختيار مهندسين متميزين للعمل بها.

ولفت إلى أنه تم توزيع جوائز مابية قيمة على المشاريع الفائزة في نهاية الملتقى، كما تم الإعلان عن تبني وزارة الإنتاج الحربي لعدد 3 مشاريع متميزة لتنفيذها.

وأشاد الواضح بالمجهود الكبير الذي بذله الخريجون لتقديم أفضل ما يمكن لديهم، مؤكدا أن نقابة المهندسين ممثلة في لجنة الشباب والتواصل الطلابي تهتم بدعم شباب المهندسين وتسعي للتواصل الدائم والمستمر معهم، "فهم شباب المستقبل وبناة الوطن"، مشيرا في الختام إلى أن مثل هذه الملتقيات تسهم في الترابط بين شباب المهندسين ونقابتهم.