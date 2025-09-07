قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أخبار البلد

لجنة الشباب بالمهندسين تنظم ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج 2025

الديب أبوعلي

نظمت لجنة الشباب والتواصل الطلابي بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس محمد الواضح، النسخة الثانية من ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج 2025، وذلك تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الإنتاج الحربي والري والبترول والصناعة والنقل، وبرعاية كبرى المؤسسات الصناعية والهندسية والمكاتب الاستشارية بمصر وأفريقيا، والذى أقيم في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وأشاد محمد الواضح - خلال بيان صادر عن اللجنة - بالمشاركة الكبيرة من شباب المهندسين في الملتقي، والذي شهد تنافس أكثر من 1000 مهندس من 20 كلية هندسة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تقييم مشاريعهم من قبل لجان تحكيم مشكلة من أساتذة جامعيين وخبراء وممثلين عن الوزارات والشركات الكبرى.

وأوضح أنه تم عمل محاضرات علميه للشباب المشارك من خبراء متخصصين لتأهليهم لسوق العمل، كما تم عمل مقابلات شخصية للمهندسين حديثي التخرج مع الشركات الراعيه لاختيار مهندسين متميزين للعمل بها.

ولفت إلى أنه تم توزيع جوائز مابية قيمة على المشاريع الفائزة في نهاية الملتقى، كما تم الإعلان عن تبني وزارة الإنتاج الحربي لعدد 3 مشاريع متميزة لتنفيذها.

وأشاد الواضح بالمجهود الكبير الذي بذله الخريجون لتقديم أفضل ما يمكن لديهم، مؤكدا أن نقابة المهندسين ممثلة في لجنة الشباب والتواصل الطلابي تهتم بدعم شباب المهندسين وتسعي للتواصل الدائم والمستمر معهم، "فهم شباب المستقبل وبناة الوطن"، مشيرا في الختام إلى أن مثل هذه الملتقيات تسهم في الترابط بين شباب المهندسين ونقابتهم.

نقابة المهندسين لجنة الشباب والتواصل الطلابي بنقابة المهندسين ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج 2025 رئاسة مجلس الوزراء وزارة الإنتاج الحربي

