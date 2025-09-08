قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار القديم والضرائب العقارية والمؤشرات الاقتصادية.. أهم رسائل وزير المالية للمواطنين
الدفاع الإسرائيلي: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة
إسطنبول تفرض حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات العامة
نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
تصفيات كأس العالم.. تونس في مهمة حسم التأهل أمام غينيا الاستوائية
الصحة: توقيع 5 بروتوكولات تعاون لدعم الأطباء وتطوير سكنهم وبناء قدراتهم المهنية
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ32 من مصر إلى قطاع غزة
تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون المشترك
وزير الحرب الإسرائيلي يكسر دعوات ترامب لوقف النار: إعصار مدوٍّ سيضرب غزة
نائب رئيس الوزراء :خطة عاجلة للقضاء على ظاهرة تأخر تعلم الأطفال حتى سن العاشرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ32 من مصر إلى قطاع غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
البهى عمرو

استمرارًا للدور الإنساني الذي تضطلع به مصر في دعم الأهل داخل قطاع غزة، انطلقت صباح اليوم الاثنين من معبر رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ 32 ضمن "زاد العزة.. من مصر إلى غزة".

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح زياد قاسم، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إعاقة وصول القوافل من خلال تعطيل عمليات التفتيش وتأخير مرور الشاحنات ورفض إدخال بعض المواد الغذائية بحجج "واهية"، أبرزها تقييد بعض الشاحنات المسموح بدخولها يوميًا وخصوصًا شاحنات الوقود.

وأكد أنَّ الدولة المصرية خصصت مخازن لوجستية لاستقبال مخزون كبير من المواد الإغاثية والمساعدات، التي تتلقاها من مؤسسات المجتمع المدني والحكومية والتحالف الوطني والعمل الأهلي، فضلًا عن استقبال مساعدات قادمة من بعض الدول عبر مطار وميناء العريش ومن ثم نقلها لتلك المخازن تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، ثم إعادة إرسالها عبر الشاحنات.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنَّ قافلة "زاد العزة" في يومها الـ 32، تحمل مئات الأطنان من المساعدات اللازمة، التي تضمنت سلال غذائية ودقيق، ومستلزمات طبية التي يحتاجها القطاع، يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

وأوضح زياد قاسم، أن قوات الاحتلال منعت أمس الأحد، دخول 25 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، دون توضيح الأسباب.

ويعاني القطاع الفلسطيني من انعدام للأمن وافتعال للمشكلات التي تعطل وصول قوافل المساعدات، وفي بعض الأحيان يتم التعدي المباشر عليها من بعض المجموعات التي تريد منع سير الشاحنات أو محاولات سلب ما فيها.

يذكر أنَّ قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، انطلقت 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة على الحدود منذ بدء الأزمة، إذ لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات، التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية و الإغاثة، بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

قطاع غزة غزة منفذ كرم أبو سالم المساعدات الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ورموز الصوفية يشاركون في مؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية حول الوعي والتنمية المستدامة

الدكتور حسن الصغير

أكاديمية الأزهر تستنكر صعود صغير لم يكمل تعليمه المنبر ويسئ للنبي

الصلاة

هل تجوز قراءة سور قصيرة في صلاة الخسوف؟.. اعرف رأي الدين

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد