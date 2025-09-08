بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال

تقدم الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم بشكوى إلى الفيفا، ضد الاتحاد المصري، عقب الهزيمة التي تلقاها منتخب بلاده أمام مصر 2-0، الجمعة الماضي، في تصفيات كأس العالم 2026.

وذكر الاتحاد الإثيوبي في بيان أنه تقدم بشكوى رسمية ضد نظيره المصري بسبب استخدام الليزر، إلى جانب ترديد الجماهير المصرية هتافات خلال عزف النشيد الوطني الإثيوبي.

وجاء في البيان:

خلال المباراة، ولا سيما خلال ركلتي جزاء حاسمتين، تعرض لاعبونا، وخاصة حارس مرمى الفريق، لاستخدام مؤشرات الليزر من قبل المتفرجين في الملعب، وقد أدى هذا السلوك إلى تعطيل تركيزهم وأدائهم بشكل كبير، مما أثر سلبًا على نزاهة المباراة ونزاهتها.

وفقًا للوائح سلامة وأمن الملاعب الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (إصدار 2022)، المادة 19، الفقرة 2(ج)، يُحظر صراحةً إحضار أو استخدام أجهزة الليزر في الملاعب. علاوة على ذلك، وبموجب قانون الفيفا التأديبي (إصدار 2023)، المادة 16 ("النظام والأمن في المباريات")، تتحمل الاتحادات الأعضاء مسؤولية صارمة عن السلوك غير اللائق من جانب مشجعيها، بما في ذلك:

ب) رمي الأشياء؛

ج) إشعال الألعاب النارية أو أي ألعاب نارية أخرى؛

د) استخدام مؤشرات الليزر أو الأجهزة الإلكترونية المماثلة.

بالإضافة إلى ما سبق، ادعى الاتحاد الإثيوبي أن الجماهير الحاضر أطلقت صافرت استهجان خلال عزف النشيد الوطني، وهذا ينتهك قانون الانضباط للفيفا (طبعة 2023)، المادة 16 (2) (هـ).