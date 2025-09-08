سيد عبد الحفيظ: اترشحت لمنصب مدير الكرة بالأهلي

علق سيد عبد الحفيظ علي وجود اسمه ضمن قائمة المرشحين لشغل منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وقال سيد عبد الحفيظ لـ الكورة مع فايق:"أنا كنت من ضمن المرشحين لشغل منصب مدير الكرة، لكن ربنا لم يرد ذلك، وتم اختيار الكابتن وليد صلاح الدين الذي أحبه وأحترمه جدًا، وأتمنى له التوفيق".

وكان قد علق الإعلامي خالد الغندور علي تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ الأخيرة الساخرة وشارك فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال خالد الغندور خلال الفيديو :"فؤجئت بعد الحلقه الناس بتقولي كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول عليك دمك تقيل استغربت و مفيش علاقه دلوقتي بيني و بينه وكان غلط فيا قبل كده و اعتذر و قبلت اعتذاره ".

وأضاف الغندور :"

العيب مش عليك يا سيد عبد الحفيظ

واين الهيئة الوطنية للإعلام و ما هذا المحتوي المتدني و حسبي الله و نعم الوكيل و الفيوم محافظة محترمة و ناسها محترمين".



وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج "الكورة مع فايق"، على قناة "إم بي سي مصر": " ان خسارة الزمالك أمام وادي دجلة وديًا قبل انطلاق الموسم، ثم تكرارها في مواجهة الدوري 1-2، وذلك يؤكد أن أسلوب لعب وادي دجلة فعال بنسبة كبيرة، وأن هناك نقطة ضعف في الزمالك تم استغلالها، وخوان ألفينا لاعب مميز جدًا جدًا، يذكرني بـ خالد الغندور"، ضاحكًا، (لكن دمه مش تقيل زي خالد)".