قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تغلق المدارس وتوقف حركة القطارات والعبارات جنوبي البلاد.. اعرف السبب
عملية فدائية داخل القدس المحتلة تسقط 16 مصابا إسرائيليا
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر يثير الجدل بشأن لامين يامال: نهاية مبكرة

لامين لامال
لامين لامال
باسنتي ناجي

شارك المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه منشوراً مثير بشأن لامين يامال لاعب برشلونه.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك:"لامين يامال لاعب برشلونة والمرشح للكرة الذهبية هذا العام بدء يخطو خطوات سريعة في اتجاه النهاية المبكرة له علي النجيل الأخضر".

وكان قد أعرب لامين يامال، نجم نادي برشلونة الإسباني، عن رغبته في التتويج بجائزة الكرة الذهبية 2025 من مجلة فرانس فوتبول.

وقال يامال في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “الكرة الذهبية؟ حسنًا، من البديهي أن كل لاعب يتمنى التتويج بها، ومن يصرح بغير ذلك فهو كاذب”.

وأضاف: “أن أكون ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية في سن الثامنة عشرة، فهذا أمر أعتقد يجب تقديره، أتمنى أن أفوز بها”.

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025


تضمنت القائمة النهائية للمرشحين، 30 لاعبا بدون ترتيب الأسماء، حيث من المقرر الإعلان عن الترتيب النهائي خلال حفل توزيع الجوائز.

وجاءت أسماء المرشحين كالآتي:

الفرنسي عثمان ديمبلي (سان جيرمان)
الإسباني لامين يامال (برشلونة)
الإيطالي جيانلويجي دوناروما (سان جيرمان)
الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)
الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)
الهولندي دينزل دومفريز (إنتر ميلان)
النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)
السويدي فيكتور جيوكيريس (أرسنال)
المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)
الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)
الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (سان جيرمان)
البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)
الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي)
الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)
البرتغالي نونو مينديز (سان جيرمان)
البرتغالي جواو نيفيس (سان جيرمان)
الإسباني بيدري (برشلونة)
الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)
الفرنسي مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)
البرازيلي رافينيا (برشلونة)
الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)
الإسباني فابيان رويز (سان جيرمان)
الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)
البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
المصري محمد صلاح (ليفربول)
الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول)
البرتغالي فيتينيا (سان جيرمان)
الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند). 

لامين يامال الاهلي برشلونه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

ترشيحاتنا

القداس الإلهي

الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

استخدام الثلاجة

قلل فاتورة الكهرباء واستخدم الثلاجة ومبرد المياه بهذه الطريقة

القس فيلوباتير نصر

«الاستعداد للأبدية» في عظة الأحد على قناة ON للقس فيلوباتير نصر

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد