إصابة 28 شخصا في انقلاب أتوبيس بالشرقية .. صور
كشفه بنفسه.. اعرف أعراض مرض كريم فهمي
بعد خلافهما الأخير.. شيرين عبد الوهاب: ياسر قنطوش أكتر واحد بيخاف على مصلحتي ومعنديش محامي غيره
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نوقف الحرب في غزة حتى نهزم حماس
الحوثيون: هاجمنا بأربع مسيرات هيئة الأركان الإسرائيلية ومطار بن جوريون وميناء أسدود
تكريم المصريين أبطال أولمبياد مسابقة الفروسية بالإمارات
مواصلاتك مجانًا..امتيازات جديدة بقانون العمل للموظفين في هذه الحالة
بسبب زينة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن الفنان أحمد عز
بالقواطيع الكهربائية.. الحماية المدنية تفصل سيارات حادث الأوسطي لاستخراج الضحايا
كارثة بالخصوص.. تلوث مياه الشرب وحرق للقمامة وكلاب ضالة.. والأهالي: عيالنا جالهم أمراض.. شاهد
الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
جيش الاحتلال: نستعد لتوسيع نطاق القتال في قطاع غزة
رياضة

بعد إيقاف الونش بسبب مباراة دجلة .. سيف زاهر يكشف عن بديله بالزمالك

سيف زاهر
سيف زاهر
ميرنا محمود

كشف الاعلامي سيف زاهر عن اقتراب مشاركة  اللاعب محمد إسماعيل بعد عقوبة محمود حمدي الونش وإيقافه ٣ مباريات. 

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك :محمد إسماعيل يقترب من المشاركة اساسيا مع الزمالك عقب إيقاف الونش .

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عقوبة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بعد طرده خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: إيقاف الونش ثلاث مباريات بسبب الطرد المباشر و ٥٠ الف جنيه و هيغيب عن مباريات المصري و الإسماعيلي و الجونة و يعود علي ماتش الأهلي.


قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك توقيع عقوبة على محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بعد طرده خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أنه سيتم تطبيق لائحة العقوبات على الونش بسبب طرده في المباراة مما أثر على الفريق في ظل تأخر الأبيض وقتها في النتيجة .

واعتذر الونش للجهاز الفني واللاعبين في غرفة ملابس الفريق عقب اللقاء عما بدر منه في المباراة .

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 10 نقاط يحتل بها المركز الثاني، وارتفع رصيد وادي دجلة إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز العاشر.

الونش عقوبة الونش سيف زاهر الزمالك

