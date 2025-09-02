إيقاف ثلاث مباريات و50 ألف جنيه غرامة.. تعرف على عقوبة الونش

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عقوبة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بعد طرده خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: إيقاف الونش ثلاث مباريات بسبب الطرد المباشر و ٥٠ الف جنيه و هيغيب عن مباريات المصري و الإسماعيلي و الجونة و يعود علي ماتش الأهلي.

قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك توقيع عقوبة على محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بعد طرده خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أنه سيتم تطبيق لائحة العقوبات على الونش بسبب طرده في المباراة مما أثر على الفريق في ظل تأخر الأبيض وقتها في النتيجة .

واعتذر الونش للجهاز الفني واللاعبين في غرفة ملابس الفريق عقب اللقاء عما بدر منه في المباراة .

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 10 نقاط يحتل بها المركز الثاني، وارتفع رصيد وادي دجلة إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز العاشر.