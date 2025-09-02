قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خلافهما الأخير.. شيرين عبد الوهاب: ياسر قنطوش أكتر واحد بيخاف على مصلحتي ومعنديش محامي غيره
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نوقف الحرب في غزة حتى نهزم حماس
الحوثيون: هاجمنا بأربع مسيرات هيئة الأركان الإسرائيلية ومطار بن جوريون وميناء أسدود
تكريم المصريين أبطال أولمبياد مسابقة الفروسية بالإمارات
مواصلاتك مجانًا..امتيازات جديدة بقانون العمل للموظفين في هذه الحالة
بسبب زينة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن الفنان أحمد عز
بالقواطيع الكهربائية.. الحماية المدنية تفصل سيارات حادث الأوسطي لاستخراج الضحايا
كارثة بالخصوص.. تلوث مياه الشرب وحرق للقمامة وكلاب ضالة.. والأهالي: عيالنا جالهم أمراض.. شاهد
الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
جيش الاحتلال: نستعد لتوسيع نطاق القتال في قطاع غزة
حادث تريلا و7 سيارات .. توقف الحركة المرورية على الدائري الأوسطي.. صور
بيان رسمي من وزارة الصحة حول واقعة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعتداء بدون كرة.. إبراهيم عبد الجواد يكشف كواليس عقوبة الونش

الونش
الونش
ميرنا محمود

كشف الإعلامي إبراهيم عبد  الجواد  عن سبب عقوبة نجم الزمالك  محمود حمدي الونش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عبد الجواد: إيقاف محمود الونش لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب اعتدائه على لاعب وادي دجلة بدون كرة.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم، بيانًا رسميًا أعلنت خلاله عقوبات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لمسابقة دوري Nile موسم 2025-2026، وذلك وفقًا للوائح المخالفات ونظام ضبط الجودة المعمول به.

أبرز العقوبات على اللاعبين والأندية
مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا

إيقاف محمد إسماعيل (المقاولون) مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث.

غرامة 20 ألف جنيه على المقاولون العرب لعدم الالتزام برش الملعب.

إيقاف عمرو قلاوة (سيراميكا) مباراتين وغرامة 5 آلاف جنيه للطرد بسبب لعبة خطرة.

مباراة الاتحاد وإنبي

غرامة 100 ألف جنيه على الاتحاد بسبب السباب الجماعي ضد الحكم.

مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش

إيقاف محمد أشرف (البنك الأهلي) مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث.

مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة

إيقاف عبدالكريم مصطفى وحسن منصور (الإسماعيلي) مباراتين لكل منهما وغرامة 5 آلاف جنيه لكل لاعب للطرد بسبب لعبة خطرة.

غرامة 100 ألف جنيه على الإسماعيلي بسبب السباب الجماعي ضد الحكم.

مباراة الأهلي وبيراميدز

غرامة 100 ألف جنيه على الأهلي بسبب السباب الجماعي من الجماهير تجاه المنافس.

لفت نظر للأهلي وغرامة 50 ألف جنيه لاستخدام أقلام الليزر ورمي زجاجات مياه داخل الملعب.

مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود

إيقاف محمد ثابت (مدرب مودرن سبورت) مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه بعد الطرد.

إيقاف محمود علي (حرس الحدود) مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث.

مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية

إيقاف عصام الفيومي (كهرباء الإسماعيلية) مباراتين وغرامة 5 آلاف جنيه للطرد بسبب اللعب العنيف.

إيقاف فرج شوقي (كهرباء الإسماعيلية) مباراة وغرامة 2500 جنيه للطرد بسبب إنذارين.

غرامة 50 ألف جنيه على كهرباء الإسماعيلية بعد حصول لاعبيه على 6 بطاقات في مباراة واحدة.

مباراة سموحة وبتروجت

إيقاف إيتدجيكو سمادو (سموحة) مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث.

إيقاف محمود شديد (بتروجت) مباراتين وغرامة 5 آلاف جنيه للطرد بسبب لعبة خطرة.

مباراة وادي دجلة والزمالك

إيقاف إبراهيم البهنسي (وادي دجلة) مباراة وغرامة 2500 جنيه للطرد بسبب إنذارين.

غرامة 50 ألف جنيه على وادي دجلة لحصول لاعبيه على 6 بطاقات في المباراة.

إيقاف محمود حمدي (الزمالك) 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه بعد الاعتداء على لاعب منافس.

الونش عقوبه الونش الزمالك الزمالك ووادي دجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

الحوامل

تعرف علي امتيازات الأم المرضعة وفقاً لقانون العمل الجديد

روبي

بعد إيحاءات حفلها الأخير.. نادية مصطفى: اعتذار روبي يحل الأزمة| خاص

ترشيحاتنا

جراحة بالمخ

حقق المستحيل … جراح مصري يحقق إنجازا باستئصال ورم سرطاني بالمخ

سرقة حمادة هلال

دهب وموبيل.. قصة سرقة فيلا حمادة هلال

شيرين و حسام حبيب

قصة مبتخلصش.. حقيقة رجوع شيرين لحسام حبيب

بالصور

كشفه بنفسه.. اعرف أعراض مرض كريم فهمي

كريم فهمى
كريم فهمى
كريم فهمى

هل تشتهي طعاما غير معتاد؟ احذر قد يكون عرضا غريبا يُنذر بالسرطان

تغير الشهية قد يكشف السرطان مبكرًا
تغير الشهية قد يكشف السرطان مبكرًا
تغير الشهية قد يكشف السرطان مبكرًا

هل يحمي الشاي الأخضر من الزهايمر؟.. دراسة جديدة تجيب

كيف يعمل الشاي الأخضر والفيتامين على الدماغ؟
كيف يعمل الشاي الأخضر والفيتامين على الدماغ؟
كيف يعمل الشاي الأخضر والفيتامين على الدماغ؟

زى الأفران .. طريقة سهلة لعمل العيش الفينو في البيت

الفينو
الفينو
الفينو

فيديو

احمد العطار وابنته فى احدث اغانيه

بعد فترة غياب.. أحمد العطار يعود للغناء ويطرح "تعالى" بمشاركة إبنته لأول مرة

نجاة داليا البحيري من الموت

نجاة داليا البحيري من حادث سيارة خطير.. الحكاية كاملة

فريدة سيف النصر والتيك توك

فريدة سيف النصر تلجأ للنقابة والنائب العام لمواجهة حملات التشهير على تيك توك

ماجدة خير الله

ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد