قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيقاف لاعب الزمالك وغرامة للأهلي.. عقوبات الجولة الخامسة من الدوري

الدوري المصري
الدوري المصري
عبدالله هشام

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة الدوري الممتاز ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا :

إيقاف محمد إسماعيل حامد علام، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم الألتزام بالمواد ذات الصلة المنظمة لرش الملعب قبل وأثناء المباراة.

إيقاف عمرو محمود إسماعيل قلاوة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد بسبب لعبة خطرة.

 مباراة الاتحاد وإنبي:

توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش :

إيقاف محمد أشرف عباس صالح، لاعب فريق البنك الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة :

إيقاف عبدالكريم مصطفى أحمد عبدالحميد لاعب فريق الإسماعيلي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد بسبب لعبة خطرة.

إيقاف حسن منصور جمعة علي منصور لاعب فريق الإسماعيلي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد بسبب لعبة خطرة.

توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

مباراة الأهلي وبيراميدز :

توقيع غرامة مالية على نادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير للفريق المنافس.

توجيه لفت نظر لنادي الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب أستخدام أقلام الليزر ورمي زجاجات المياه داخل الملعب.

مودرن سبورت وحرس الحدود :

إيقاف محمد ثابت مدرب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف محمود علي سيد العربي، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية:

إيقاف عصام أمين سليمان الفيومي لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية مباراتين واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

إيقاف فرج شوقي فرج رمضان عثمان لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق كهرباء الإسماعيلية قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

مباراة سموحة وبتروجت :

إيقاف ايتدجيكو سمادو ، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود شديد أحمد محمود قناوي لاعب فريق بتروجت مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعبة خطر.

مباراة وادي دجلة والزمالك :

إيقاف إبراهيم محمد عبدالحكيم البهنسي لاعب فريق وادي دجلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق وادي دجلة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

إيقاف محمود حمدي محمود حمودة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري المصري لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

رابطة الأندية الأهلي الزمالك النادي الأهلي نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

بالصور

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد