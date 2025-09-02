إيقاف لاعب الزمالك 3 مباريات.. عقوبات الجولة الخامسة من الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم، بيانًا رسميًا أعلنت خلاله عقوبات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لمسابقة دوري Nile موسم 2025-2026، وذلك وفقًا للوائح المخالفات ونظام ضبط الجودة المعمول به.

أبرز العقوبات على اللاعبين والأندية

مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا

إيقاف محمد إسماعيل (المقاولون) مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث.

غرامة 20 ألف جنيه على المقاولون العرب لعدم الالتزام برش الملعب.

إيقاف عمرو قلاوة (سيراميكا) مباراتين وغرامة 5 آلاف جنيه للطرد بسبب لعبة خطرة.

مباراة الاتحاد وإنبي

غرامة 100 ألف جنيه على الاتحاد بسبب السباب الجماعي ضد الحكم.

مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش

إيقاف محمد أشرف (البنك الأهلي) مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث.

مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة

إيقاف عبدالكريم مصطفى وحسن منصور (الإسماعيلي) مباراتين لكل منهما وغرامة 5 آلاف جنيه لكل لاعب للطرد بسبب لعبة خطرة.

غرامة 100 ألف جنيه على الإسماعيلي بسبب السباب الجماعي ضد الحكم.

مباراة الأهلي وبيراميدز

غرامة 100 ألف جنيه على الأهلي بسبب السباب الجماعي من الجماهير تجاه المنافس.

لفت نظر للأهلي وغرامة 50 ألف جنيه لاستخدام أقلام الليزر ورمي زجاجات مياه داخل الملعب.

مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود

إيقاف محمد ثابت (مدرب مودرن سبورت) مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه بعد الطرد.

إيقاف محمود علي (حرس الحدود) مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث.

مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية

إيقاف عصام الفيومي (كهرباء الإسماعيلية) مباراتين وغرامة 5 آلاف جنيه للطرد بسبب اللعب العنيف.

إيقاف فرج شوقي (كهرباء الإسماعيلية) مباراة وغرامة 2500 جنيه للطرد بسبب إنذارين.

غرامة 50 ألف جنيه على كهرباء الإسماعيلية بعد حصول لاعبيه على 6 بطاقات في مباراة واحدة.

مباراة سموحة وبتروجت

إيقاف إيتدجيكو سمادو (سموحة) مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث.

إيقاف محمود شديد (بتروجت) مباراتين وغرامة 5 آلاف جنيه للطرد بسبب لعبة خطرة.

مباراة وادي دجلة والزمالك

إيقاف إبراهيم البهنسي (وادي دجلة) مباراة وغرامة 2500 جنيه للطرد بسبب إنذارين.

غرامة 50 ألف جنيه على وادي دجلة لحصول لاعبيه على 6 بطاقات في المباراة.

إيقاف محمود حمدي (الزمالك) 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه بعد الاعتداء على لاعب منافس.

تطبيق اللائحة

أكدت الرابطة أن العقوبات جاءت وفقًا للمادة (54) من لائحة دوري Nile، والخاصة بالإنذارات الموجهة للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، في إطار الحفاظ على الانضباط داخل المسابقة.