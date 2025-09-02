قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيقاف لاعب الزمالك 3 مباريات.. عقوبات الجولة الخامسة من الدوري

حمزة شعيب

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم، بيانًا رسميًا أعلنت خلاله عقوبات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لمسابقة دوري Nile موسم 2025-2026، وذلك وفقًا للوائح المخالفات ونظام ضبط الجودة المعمول به.

أبرز العقوبات على اللاعبين والأندية

مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا

إيقاف محمد إسماعيل (المقاولون) مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث.

غرامة 20 ألف جنيه على المقاولون العرب لعدم الالتزام برش الملعب.

إيقاف عمرو قلاوة (سيراميكا) مباراتين وغرامة 5 آلاف جنيه للطرد بسبب لعبة خطرة.

 مباراة الاتحاد وإنبي

غرامة 100 ألف جنيه على الاتحاد بسبب السباب الجماعي ضد الحكم.

 مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش

إيقاف محمد أشرف (البنك الأهلي) مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث.

 مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة

إيقاف عبدالكريم مصطفى وحسن منصور (الإسماعيلي) مباراتين لكل منهما وغرامة 5 آلاف جنيه لكل لاعب للطرد بسبب لعبة خطرة.

غرامة 100 ألف جنيه على الإسماعيلي بسبب السباب الجماعي ضد الحكم.

مباراة الأهلي وبيراميدز

غرامة 100 ألف جنيه على الأهلي بسبب السباب الجماعي من الجماهير تجاه المنافس.

لفت نظر للأهلي وغرامة 50 ألف جنيه لاستخدام أقلام الليزر ورمي زجاجات مياه داخل الملعب.

 مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود

إيقاف محمد ثابت (مدرب مودرن سبورت) مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه بعد الطرد.

إيقاف محمود علي (حرس الحدود) مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث.

 مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية

إيقاف عصام الفيومي (كهرباء الإسماعيلية) مباراتين وغرامة 5 آلاف جنيه للطرد بسبب اللعب العنيف.

إيقاف فرج شوقي (كهرباء الإسماعيلية) مباراة وغرامة 2500 جنيه للطرد بسبب إنذارين.

غرامة 50 ألف جنيه على كهرباء الإسماعيلية بعد حصول لاعبيه على 6 بطاقات في مباراة واحدة.

مباراة سموحة وبتروجت

إيقاف إيتدجيكو سمادو (سموحة) مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث.

إيقاف محمود شديد (بتروجت) مباراتين وغرامة 5 آلاف جنيه للطرد بسبب لعبة خطرة.

 مباراة وادي دجلة والزمالك

إيقاف إبراهيم البهنسي (وادي دجلة) مباراة وغرامة 2500 جنيه للطرد بسبب إنذارين.

غرامة 50 ألف جنيه على وادي دجلة لحصول لاعبيه على 6 بطاقات في المباراة.

إيقاف محمود حمدي (الزمالك) 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه بعد الاعتداء على لاعب منافس.

 تطبيق اللائحة

أكدت الرابطة أن العقوبات جاءت وفقًا للمادة (54) من لائحة دوري Nile، والخاصة بالإنذارات الموجهة للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، في إطار الحفاظ على الانضباط داخل المسابقة.

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

مستقبل وطن بالشروق يحتفل بالمولد النبوي ويكرم حفظة القرآن وأوائل الثانوية

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

