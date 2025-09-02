قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مبارتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهتين حاسمتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يلتقي الفراعنة مع إثيوبيا يوم الجمعة 5 سبتمبر على استاد القاهرة، قبل السفر إلى واجادوجو لمواجهة بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر ذاته على ملعب 4 أغسطس، ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة.

معسكر المنتخب واستعدادات الفراعنة

يواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب السلام، وذلك في إطار معسكر سبتمبر الجاري، بينما ينتظر الفريق خوض مباراة إثيوبيا على استاد القاهرة بعد انتهاء أعمال الصيانة في أرضيته.

 ترتيب مجموعة منتخب مصر بتصفيات كأس العالم

يتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد مرور 6 جولات، وجاء الترتيب على النحو التالي:

مصر – 16 نقطة.

بوركينا فاسو – 11 نقطة.

سيراليون – 8 نقاط.

إثيوبيا – 6 نقاط.

غينيا بيساو – 6 نقاط.

جيبوتي – نقطة واحدة.

هذا التفوق يمنح المنتخب أفضلية واضحة قبل مواجهتي سبتمبر، إلا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يركز على حسم التأهل مبكرًا دون انتظار الجولات الأخيرة.

 قائمة المنتخب لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

أعلن حسام حسن قائمة تضم 25 لاعبًا لتمثيل المنتخب في المواجهتين، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – خالد صبحي – عمرو الجزار – حسام عبد المجيد – محمد ربيعة – محمد هاني – أحمد عيد – محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – حمدي فتحي – نبيل عماد دونجا – مروان عطية – محمود صابر – مهند لاشين – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: عمر مرموش – إبراهيم عادل – محمد صلاح – مصطفى محمد – أسامة فيصل.

منتخب مصر إثيوبيا تصفيات كأس العالم 2026

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

البحوث الإسلامية يختتم الأسبوع الدعوي العاشر

بندوة حول بشرية النبي.. البحوث الإسلامية يختتم الأسبوع الدعوي العاشر

التوكل على الله والتواكل

ما الفرق بين التوكل على الله والتواكل؟.. الأزهر يجيب

ورش عمل للطلاب الوافدين

خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

بالصور

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

