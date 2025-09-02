ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مبارتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهتين حاسمتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يلتقي الفراعنة مع إثيوبيا يوم الجمعة 5 سبتمبر على استاد القاهرة، قبل السفر إلى واجادوجو لمواجهة بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر ذاته على ملعب 4 أغسطس، ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة.

معسكر المنتخب واستعدادات الفراعنة

يواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب السلام، وذلك في إطار معسكر سبتمبر الجاري، بينما ينتظر الفريق خوض مباراة إثيوبيا على استاد القاهرة بعد انتهاء أعمال الصيانة في أرضيته.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بتصفيات كأس العالم

يتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد مرور 6 جولات، وجاء الترتيب على النحو التالي:

مصر – 16 نقطة.

بوركينا فاسو – 11 نقطة.

سيراليون – 8 نقاط.

إثيوبيا – 6 نقاط.

غينيا بيساو – 6 نقاط.

جيبوتي – نقطة واحدة.

هذا التفوق يمنح المنتخب أفضلية واضحة قبل مواجهتي سبتمبر، إلا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يركز على حسم التأهل مبكرًا دون انتظار الجولات الأخيرة.

قائمة المنتخب لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

أعلن حسام حسن قائمة تضم 25 لاعبًا لتمثيل المنتخب في المواجهتين، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – خالد صبحي – عمرو الجزار – حسام عبد المجيد – محمد ربيعة – محمد هاني – أحمد عيد – محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – حمدي فتحي – نبيل عماد دونجا – مروان عطية – محمود صابر – مهند لاشين – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: عمر مرموش – إبراهيم عادل – محمد صلاح – مصطفى محمد – أسامة فيصل.