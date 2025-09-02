كارفاخال يكشف الفارق بين أنشيلوتي وألونسو

تحدث داني كارفاخال، قائد ريال مدريد، عن الفارق بين المدرب السابق كارلو أنشيلوتي والمدرب الحالي تشابي ألونسو، إلى جانب رأيه في الصفقات الجديدة ومستقبل بعض زملائه بالفريق.



قال كارفاخال في تصريحات لإذاعة كوبي الإسبانية: "لكل مدرب طريقته الخاصة؛ مع أنشيلوتي كنا نتمتع بحرية أكبر، كنا نتأخر أحيانًا عن التدريبات رغم غضبه، بينما تشابي أكثر صرامة وانضباطًا"، مشيرًا إلى أن اختلاف الأجيال والمدارس التدريبية واضح داخل ريال مدريد.



وعلّق قائد الريال على انضمام ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، قائلًا: "الأمر طبيعي، أنا في الثانية والثلاثين وتعرضت لإصابة قوية، السنوات تمر، ولن أبقى للأبد، لذا من الطبيعي أن يتعاقد النادي مع لاعبين جدد بمواهب كبيرة"، مؤكدًا تفهمه لهذه الخطوة.



كما تطرق كارفاخال إلى أغنية قائد الريال السابق سيرجيو راموس، التي تضمنت كلمات عن كواليس رحيله عن النادي الملكي، مؤكدًا: “لا أريد الخوض في التفاصيل، لكني أعلم أن الموسيقى تعني الكثير بالنسبة له، وقد أوضح أن قرار الرحيل كان اختياره، وإذا أجرى مقابلة يومًا ما، فسيكشف بنفسه الأسباب” خياره الشخصي.