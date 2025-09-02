قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
كارفاخال يكشف الفارق بين أنشيلوتي وألونسو

تحدث داني كارفاخال، قائد ريال مدريد، عن الفارق بين المدرب السابق كارلو أنشيلوتي والمدرب الحالي تشابي ألونسو، إلى جانب رأيه في الصفقات الجديدة ومستقبل بعض زملائه بالفريق.


قال كارفاخال في تصريحات لإذاعة كوبي الإسبانية: "لكل مدرب طريقته الخاصة؛ مع أنشيلوتي كنا نتمتع بحرية أكبر، كنا نتأخر أحيانًا عن التدريبات رغم غضبه، بينما تشابي أكثر صرامة وانضباطًا"، مشيرًا إلى أن اختلاف الأجيال والمدارس التدريبية واضح داخل ريال مدريد.


وعلّق قائد الريال على انضمام ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، قائلًا: "الأمر طبيعي، أنا في الثانية والثلاثين وتعرضت لإصابة قوية، السنوات تمر، ولن أبقى للأبد، لذا من الطبيعي أن يتعاقد النادي مع لاعبين جدد بمواهب كبيرة"، مؤكدًا تفهمه لهذه الخطوة.


كما تطرق كارفاخال إلى أغنية قائد الريال السابق سيرجيو راموس، التي تضمنت كلمات عن كواليس رحيله عن النادي الملكي، مؤكدًا: “لا أريد الخوض في التفاصيل، لكني أعلم أن الموسيقى تعني الكثير بالنسبة له، وقد أوضح أن قرار الرحيل كان اختياره، وإذا أجرى مقابلة يومًا ما، فسيكشف بنفسه الأسباب” خياره الشخصي.

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

الاتحاد السكندري

6-1 .. الاتحاد السكندري يفوز على بني مزار وديا

مظاهرات ‏تربك سباق إسبانيا للدراجات.. ودعوات لاستبعاد فريق إسرائيلي

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

