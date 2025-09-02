تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا قبل لقاء الجمعة

تتجه أنظار الجماهير المصرية والأفريقية، في العاشرة مساء الجمعة المقبل، إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف منتخب مصر نظيره الإثيوبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

تاريخ المواجهات بين مصر وإثيوبيا



التقى المنتخبان من قبل في 11 مباراة، سيطر خلالها الفراعنة على النتائج بشكل واضح، بعدما حققوا الفوز في 8 مباريات، مقابل تعادل وحيد، بينما فازت إثيوبيا في مواجهة واحدة فقط.

أول مواجهة جمعت الفريقين كانت في نهائي كأس أمم أفريقيا 1957، وانتهت بفوز مصر برباعية نظيفة.

آخر لقاء بين المنتخبين جاء في التصفيات الحالية، وحقق الفراعنة الفوز خارج الديار بنتيجة (2-0).

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا



أعلنت شبكة قنوات "أون سبورت" عن نقل المباراة بشكل مجاني عبر القمر الصناعي "نايل سات"، من خلال قناة ON Time Sports 1.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة المقبل، الموافق 5 سبتمبر 2025، على استاد القاهرة الدولي.