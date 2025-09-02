أولكساندر زينتشنكو ينتقل إلى نوتنجهام فورست..تفاصيل

أعلن نادي نونتجهام فوريست الانجليزى، عن تعاقده مع أولكساندر زينتشنكو، قادما من صفوف آرسنال، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية المنصرمة.



وقال النادي الإنجليزي عبر حسابه على إكس:"تم التعاقد مع أولكساندر زينتشنكو بعقد إعارة لمدة موسم واحد فقط مع وجود بند الشراء الإلزامي بصفة نهائية بعد انتهاء فترة الإعارة".



وكان قد اكتسح فريق وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة نظيره نوتنجهام فورست، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية وست هام عن طريق جارود بوين ولوكاس باكيتا من ركلة جزاء وكالوم ويلسون في الدقائق 84، 88، 90+1.