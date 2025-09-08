الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026

يحل منتخب الجزائر ضيفًا على نظيره الغيني اليوم الإثنين، في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويخوض مننخب غينيا مبارياته في المغرب لعدم مطابقة ملاعبه المحلية للمعايير الدولية.

ويحتاج المنتخب الجزائري إلى 4 نقاط من أصل 9 لحسم التأهل رسميًا إلى مونديال 2026، دون النظر لنتائج المنتخبات الأخرى.

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط عن كل من أوغندا وموزمبيق، بينما يحل المنتخب الغيني في المركز الرابع بـ10 نقاط.

قواعد التأهل للمونديال



ويتأهل متصدر كل مجموعة في التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم مباشرة، بينما ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.

ويصعد أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.