قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية: نرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن التهجير
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء تجيب على سؤال .. هل السيد البدوي من أولياء الله الصالحين ؟

ضريح السيد البدوي بطنطا
ضريح السيد البدوي بطنطا
عبد الرحمن محمد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول حقيقة السيد أحمد البدوي، وما إذا كان من أولياء الله الصالحين، وصحة نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى حكم التشكيك في نسبه أو طعنه، وذلك بالتزامن مع اقتراب مولده الشريف.

وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن السيد أحمد البدوي الحسيني رضي الله عنه إمام وقطب عارف وولي، ووارث نبوي رباني، وسليل آل البيت عليهم السلام، ومقرئ وفقيه. وأكدت أن علمه جمع بين العلم الكسبي والوهبي، وشهدت له الكرامات والمواهب اللدنية، وتميز بالأخلاق الكريمة والشمائل المرضية، وحظي بالإجماع بين الأئمة على مكانته.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن السيد البدوي أقام طريقته على الكتاب والسنة، والتزم بالواجبات الشرعية، والمداومة على النوافل، وتميز بالصدق والوفاء وحسن المعاملة، وإطعام الطعام، والإحسان للمساكين، ورعاية الأيتام، وإكرام الوافدين.

كما شددت الدار على أن نسبه الشريف متفق عليه بين المؤرخين والعلماء، وتواترت شهادة الأشراف في مصر على أصالة نسبه، وأن التشكيك في نسبه أو ولايته أو اتهامه بأي شكل يعد من الكبائر المحرمة شرعًا، ويخرج عن المنهج العلمي السليم، ويؤدي إلى إفقاد المسلمين الثقة بتاريخهم وإرثهم الروحي.

السيد البدوي أولياء الله النسب الشريف الصوفية الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

الفنان كريم مغاوري

تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص

ترشيحاتنا

جامعة أسوان

انطلاق امتحانات الدور الثانى بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة أسوان

حملات مرورية

ضبط 82 مركبة توك توك مخالفة فى حملات مرورية بأسوان

معارض «أهلاً مدارس»

بتخفيضات 25%.. محافظ الجيزة: افتتاح 23 معرضاً أهلاً مدارس الأربعاء المقبل لتخفيف الأعباء على المواطنين

بالصور

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد