الصين تغلق المدارس وتوقف حركة القطارات والعبارات جنوبي البلاد.. اعرف السبب
عملية فدائية داخل القدس المحتلة تسقط 16 مصابا إسرائيليا
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
ديني

حكم النوم قبل صلاة العشاء .. أمين الفتوى يوضح

عبد الرحمن محمد

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم النوم قبل صلاة العشاء والاستيقاظ في اليوم التالي، مشددًا على أن الصلاة على وقتها واجبة ولا يجوز تركها إلا لعذر شرعي، حيث قال تعالى: “إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا”، ما يدل على ضرورة أداء الصلاة ضمن الوقت المحدد لها.

 وأكد الدكتور علي فخر ، أنه إذا نام الشخص قبل صلاة العشاء نتيجة إرهاق شديد أو تعب جسدي، يجب عليه السعي للاستيقاظ قبل أذان الفجر لأداء الصلاة في وقتها، لتجنب تفويت الفروض الشرعية وضمان تنظيم حياته اليومية.

وأضاف الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن معظم الناس لا يستطيعون النوم طيلة الليل من بعد صلاة العشاء وحتى موعد الفجر، موضحًا أن من يتمكن من الاستيقاظ قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر، يمكنه أن يؤدي صلاة العشاء أولًا ثم صلاة الفجر في وقتها المحدد، لضمان أداء الفرضين في ترتيبهما الصحيح وفق ما فرضه الشرع.

وأشار أمين الفتوى ، إلى أن الالتزام بمواقيت الصلاة له أثر بالغ على تنظيم حياة الفرد اليومية، حيث أن الشخص الذي يحافظ على الصلاة يجد يومه منظمًا جدًا، فتكون مواعيد استيقاظه ونومه وأعماله اليومية متناسقة مع أوقات الصلاة، بينما من لا يحافظ على الصلاة غالبًا ما يجد يومه مبعثرًا وغير منظم، مما يؤثر على نشاطه وحياته العملية والاجتماعية.

وأكد الدكتور علي فخر ، أنه إذا نام الشخص ولم يتمكن من أداء صلاة العشاء في وقتها، فيجب عليه عند الاستيقاظ أن يؤدي صلاة العشاء أولًا، ثم يليها صلاة الفجر مباشرة، مع مراعاة ترتيب الصلوات كما فرضها الشرع، مشددًا على أن الأفضل دائمًا هو أداء الصلاة في وقتها المحدد لتجنب هذا التعارض وضمان الخشوع الكامل أثناء الصلاة، إضافة إلى تحقيق تنظيم أفضل للحياة اليومية.

وأشار أمين الفتوى، إلى أن هذا الترتيب الشرعي للصلاة يحافظ على حقوق الله وواجبات الإنسان، ويؤكد على أن الصلاة ليست مجرد فرض شكلي، بل وسيلة لتنظيم الوقت والجهد والحفاظ على النشاط الروحي والجسدي، وأن من يلتزم بالمواقيت يشعر بالراحة النفسية والطمأنينة، كما يساعده على ترتيب أولوياته والتفرغ للعبادات والأعمال الأخرى دون إهمال أو تأخير.

صلاة العشاء الفجر النوم الالتزام أمين الفتوى حكم النوم قبل صلاة العشاء دار الإفتاء

