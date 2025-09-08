12 شخصا .. ننشر أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بالصحراوي القبلي

ينشر " صدى البلد" اسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربي أمام مركز بني مزار شمال المنيا، والذي أسفر عن إصابة 12 شخص تم نقل المصابين إلى المستشفي النموذجي للعلاج والتحفظ على المركبة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص رقم 1846 بالطريق الصحراوى الغربى شمال بني مزار صوامع منطقه البهنسا، نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة، وتسبب الحادث في إصابة 12 شخصا جميعهم من أبناء مركز ملوي، وهم يوسف. ش. ع 16 سنة، وياسر. ع. م 18 سنة، ومحمد. ج. ص 24 سنة وزياد . ص. ع 14 سنة، وروضة. ص. ص 38 سنة، ومصطفي. ص. ا 15 سنة، وحمادة. ع. ع 18 سنة، ومحمد. ي. ص 21 سنة، وسيد. ح. ع 25 سنة، ومحمود. ع. ع 18 سنة، وأحمد. ع. ع 18 سنة، إسماعيل. و. س 48 سنة، تم نقل المصابين إلى المستشفي النموذجي للعلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

