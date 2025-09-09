نائب بالشيوخ: مشروع مراسي البحر الأحمر نقلة نوعية تعيد صياغة مستقبل السياحة

أكد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن مشروع "مراسي البحر الأحمر" يُعد واحدًا من أهم المشروعات التنموية والسياحية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة، لما له من قدرة هائلة على إحداث نقلة نوعية في منطقة البحر الأحمر، وترسيخ موقعها على خريطة السياحة العالمية، بما يتسق مع جهود الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات.



وقال النائب في تصريح صحفي، إن المشروع يُمثل طفرة في مفهوم التطوير السياحي والعقاري في مصر، من خلال الدمج الذكي بين نمط الحياة الفاخرة والضيافة الراقية، في قلب طبيعة ساحرة غنية بالتنوع البيئي والبحري، ما يجعل منه وجهة استثنائية تُنافس أشهر المقاصد السياحية في العالم، كجزر المالديف ودبي وغيرها.



وأشار شعيب إلى أن المشروع، الذي يقام على مساحة 2426 فدانًا بالقرب من مطار الغردقة، سيساهم في تحويل المنطقة إلى مركز جاذب للاستثمارات الدولية، ومنصة متكاملة للسياحة، والتسوق، والخدمات، بما يشمل مارينا عالمية الطراز، وفنادق فاخرة، ومراكز ترفيه ومؤتمرات، ومرافق تعليمية وصحية بمستوى عالمي.

وأوضح أن المشروع يتكامل مع البنية التحتية المحيطة به، لا سيما مطار الغردقة وميناء سفاجا، وهو ما يعزز من الترابط اللوجستي ويزيد من فرص التنمية الشاملة في محافظات البحر الأحمر، من خلال تحفيز القطاعات المرتبطة مثل النقل، والتجارة، والخدمات الزراعية، مما يخلق بيئة اقتصادية متكاملة ومستدامة.

كما أشاد النائب محمد شعيب بالأثر الإيجابي للمشروع على سوق العمل المصري، حيث يُتوقع أن يوفر ما بين 150,000 إلى 170,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل البناء، إلى جانب 25,000 وظيفة دائمة بعد تشغيل المشروع، تشمل قطاعات الضيافة، والخدمات، والتشغيل، مما يُعزز من تمكين الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية على أرض الواقع.

وفي ختام تصريحه، شدد النائب محمد شعيب على أن هذا المشروع يُجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم المشروعات الكبرى ذات العائد الاقتصادي الواسع، وخلق مراكز حضارية جديدة على السواحل المصرية، تعيد تشكيل خريطة التنمية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.