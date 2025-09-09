قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الشكاوى والطلبات والخدمات بالوزارة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الشكاوى والطلبات والخدمات بالوزارة، وذلك بحضور رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، والقائمين على منظومة الشكاوى.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الإدارات القائمة على منظومة الشكاوى، خاصة أن الوزارة تولي الشكاوى الواردة من المواطنين عبر المنظومة أو خطوط الوزارة الساخنة، أو عبر وسائل الإعلام المختلفة أولوية خاصة في التعامل معها وسرعة الاستجابة لها، حيث إن هدف الوزارة العمل على حل مشاكل المواطنين والتعامل معها بمنتهى الشفافية.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لقياس رضا المواطن بشأن الخدمة المطلوبة ومستوى استجابة الوزارة لطلباته، بالإضافة إلى قياس أداء القائمين على هذه الخدمة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود القائمين على منظومة الشكاوى والخطوط الساخنة التابعة للوزارة، موجهة بالعمل على تحليل البيانات الواردة على المنظومة، والحفاظ على سرعة الأداء في الرد والاستجابة على شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام أدوات مختلفة لقياس رضا المواطن عن الاستجابة للشكاوى الواردة منه.

الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي قد  أصدرت قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة الأستاذة رانيا عزت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة لمتابعة الشكاوى والطلبات الواردة  للوزارة وعضوية رؤساء الإدارات المركزية، وذلك تنفيذاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2564 لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين.

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

