رئيس لبنان يشدد على دعم إجراءات الإسراع في التحول الرقمي لوضع حد للفساد

شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على دعم كل الإجراءات للإسراع في تحقيق التحول الرقمي الذي يواكب التطور والعصرنة ويساعد في وضع حد للفساد في الإدارة العامة.

جاء هذا خلال استقبال جوزيف عون في قصر بعبدا، اليوم /الثلاثاء/، لوزير شؤون المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والمعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة مع أعضاء فريق العمل التطوعي.

واطلع شحادة، رئيس الجمهورية على الإنجازات التي حققها مكتب الوزير في مجال استراتيجية التحول الرقمي وإدخال الذكاء الاصطناعي في عمل الإدارات والمؤسسات الرسمية، ومنها إعداد مشاريع قوانين تواكب التحول الرقمي مثل إنشاء وزارة خاصة ومشروع حماية المعلومات والأمن السيبراني، إضافة إلى البنى التحتية الرقمية التي تربط الوزارات ببعضها البعض، وتطوير الكفاءات في لبنان وإيجاد البيئة التكنولوجية الحاضنة.

وقال شحادة : "شرفنا فخامة رئيس الجمهورية باستقبالنا مع فريق العمل الذي عمل مع مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقد اطلعناه على التقدم الذي حصل في الأشهر الستة الأخيرة، وركزنا على مشاريع القوانين التي عملنا عليها، لإنشاء مؤسسات ستدفع لبنان في الاتجاه الصحيح، ليصبح لدينا اقتصاد رقمي، ودولة وإدارات رقمية، تقدم خدمات أفضل للبنانيين".

وأضاف: " كما اطلعنا الرئيس على العمل الذي يتم بالتنسيق مع الوزارات التي نتعاون معها، وقد عملنا بعمق مع أكثر من 12 وزارة، ووضعنا برامج عمل مع كل واحدة منها، وما زال العمل يستكمل معها كما نعمل على إنشاء الإطار الصحيح للشركات الناشئة، لتتمكن من الحصول على تمويل لها، لإعادة اللبنانيين للعمل والإبداع في لبنان، وبناء مستقبل لاولادهم ومجتمعهم في بلدهم".

وتابع: "على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقد تحدثنا مع الرئيس في الموضوع، وهو يتابع مسودة القانون التي نأمل أن ننتهي من دراستها وإقرارها في جلسة اليوم، ليصبح لدينا مشروع قانون نتمكن من متابعته في مجلس النواب، ليتم بعدها إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما تعهدت الحكومة في بيانها الوزاري، لتتمكن من أن تصبح محركا لإدخال التكنولوجيا في كل مؤسسات الدولة والاقتصاد".

